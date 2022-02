Mahmood e Blanco, Brividi plagio di Another Love?/ Invece Ditonellapiaga e Rettore…

Anche il Festival di Sanremo 2022 ha i suoi casi di plagio presunti. Nel mirino sono finiti anche Mahmood e Blanco, che con la loro canzone “Brividi” sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale, di sicuro in lizza con Elisa. Eppure sui social, a poche ore dalla terza serata della kermesse canora e mentre diventava la canzone italiana più ascoltata su Spotify, è spuntata l’accusa. In particolare, su Tik Tok è stata segnalata una piccola somiglianza tra la canzone del duo e Another Love, brano del cantante britannico Tom Odell lanciata nove anni fa. La somiglianza viene riscontrata nella parte introduttiva della canzone, dunque non sarebbe un caso di evidente plagio. Chi invece ha sollevato un vero polverone è Ana Mena, la cui canzone “Duecentomila ore” è stata invece affiancata ad “Amandoti”.

MAHMOOD E BLANCO SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "BRIVIDI"/ "Perdizione e..."

“CHIMICA” E “I FEEL LOVE” DI DIANA SUMMER…

Oltre a Mahmood e Blanco, sotto la lente d’ingrandimento sono finite anche Donatella Rettore e Ditonellapiaga per la loro canzone “Chimica“, che ieri nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 hanno chiuso al terzo posto dietro Elisa ed Emma. In questo caso la segnalazione viaggia su YouTube, dove il loro brano viene affiancato alla canzone “I feel love” di Diana Summer. Somiglianza però non vuol dire plagio, motivo per il quale prima di muovere determinate accuse bisognerebbe approfondire meglio la questione. In “Insuperabile” di Rkomi, ad esempio, c’è il riff dei Depeche Mode, ma non per questo si può arrivare a parlare di plagio.

DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE "CHIMICA" SANREMO 22/ Scatenate nella terza serata

LEGGI ANCHE:

DITONELLAPIAGA E RETTORE SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 "CHIMICA"/ Sonorità vintage

© RIPRODUZIONE RISERVATA