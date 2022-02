Mahmood e Blanco, cover “Il Cielo in una stanza”/ Inno a Gino Paoli (Sanremo 2022)

MAHMOOD E BLANCO, COVER “IL CIELO IN UNA STANZA”: UN CLASSICO DI GINO PAOLI

Questa sera, venerdì 4 gennaio 2022, è tempo di serata cover del Festival di Sanremo. Giunti al quarto appuntamento serale con la settantaduesima edizione della kermesse canora al teatro Ariston, questa sera gli artisti in gara si sfideranno con le cover, brani che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. In questo scenario calcheranno il palco anche Mahmood e Blanco, che dopo le esibizioni con “Brividi”, allieteranno la sera del Festival con l’intramontabile “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Testo completo “Il cielo in una stanza" di Gino Paoli/ La cover a Sanremo 2022

Composto da Gino Paoli nel 1960 e pubblicato per la prima volta per l’interpretazione di Mina nel 45 giri omonimo “Il cielo in una stanza“, il brano è tra i più iconinci della musica italiana. Racconto di un incontro con una prostituta in un bordello di Genova, riconosciuto dal “soffitto viola”, il brano è poesia e melodia pura, inizialmente lenta e confidenziale per poi gradatamente capace di esplorare spazi infiniti e intensità musicale massima per poi rientrare nell’intimità del rapporto tra i protagonisti della canzone.

Mahmood e Blanco, Brividi plagio di Another Love?/ Invece Ditonellapiaga e Rettore...

MAHMOOD E BLANCO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

La scelta de “Il cielo in una stanza” per la serata cover del Festival di Sanremo è di certo una scommessa per il duo Mahmood–Blanco, coppia attesissima per l’edizione 2022 guidata da Amadeus. Nella quarta serata della kermesse i due sono visti come i favoriti per la classifica finale, ma tutto dipenderà dall’esibizione e da quanto le loro voci riusciranno a legare insieme senza andare troppo in là nella performance di un brano dà poco spazio alla personalizzazione. In vari casi poco è bastato per la bocciatura e un grande brano come questo potrebbe nascondere delle insidie per i due.

MAHMOOD E BLANCO SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "BRIVIDI"/ "Perdizione e..."

Per i bookmakers, che hanno fissato le quote per la quarta serata del Festival di Sanremo sulle cover, il duo Mahmood-Blanco risulta essere tra i favoriti. Davanti a loro c’è solo elisa, con “What a feeling” di Irene Cara, ma di certo la serata si prospetta essere ricca di emozioni e colpi di scena.

MAHMOOD E BLANCO, COVER “IL CIELO IN UNA STANZA”: STORIA DEL BRANO

La storia de “Il cielo in una stanza” è ricca di curiosità e aneddoti che Gino Paoli ha spesso raccontato nel corso della sua carriera artistica. Scritta quando non era ancora iscritto alla SIAE, il brano è stato accreditato anche a Mogol e Toang e solo dopo diversi anni venne depositata a nome di Paoli. Prima di trovare il giusto successo, Paoli fu balzao da diversi interpreti come Julia de Palma e Miranda Martino, ma con Mina il cammino non fu di certo facile e tranquillo.

La cantante bustocca era infatti poco convinta e all’inizio anche riluttante, decise di registrarla solo dopo averla sentita eseguita al pianoforte dallo stesso Paoli, ma soprattutto a seguito delle pressioni dei discografici. Ma fu con “Il cielo in una stanza” che raggiunse per la seconda volta, dopo “Tintarella di luna”, il traguardo discografico del primo posto nelle vendite.



