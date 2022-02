Mahmood e Blanco, è top 5 globale Spotify con “Brividi”, Sanremo 2022/ Vinceranno?

Mahmood e Blanco, una performance di alto livello con Brividi

L’attesa per la prima sera del Festival di Sanremo è stata ripagata da performance di altissimo livello, con Mahmood e Blanco in cima alla lista degli artisti più attesi. Il duo atipico ha avuto l’onore di calcare il palco dell’Ariston per l’ottava esibizione, accolti da Amadeus con particolare riferimento al passato da vincitore del primo e alla giovane età del secondo. Una volta scese le scale è stato simpatico il siparietto proprio tra Blanco e il presentatore; il giovane artista si è infatti impigliato con il mantello che ha scelto di indossare proprio su Amadeus, che in maniera anche piuttosto maldestra ha cercato di riparare.

Il brano Brividi è stato forse quello che più ha colpito dopo questa prima carrellata di artisti; il testo dalle venature emozionali e romantiche e dalle rime urban e moderne ha raccontato di un sentimento forte, delle mancanze che il cuore spesso avverte e che altrettanto spesso possono venir ignorate. Il ritornello con lo sguardo complice dei due artisti è stato forse l’emblema dell’interpretazione magistrale è sentita dei due cantanti in gara. Il look presentato da entrambi è stato un mix di singolarità ed eleganza. Mahmood ha rispettato le tonalità scure dell’abbigliamento che hanno dominato la serata per quasi tutti gli artisti, con una maglia bianca e beige a spezzare la linea. Più particolare la scelta di Blanco che ha optato per una maglia nera trasparente che metteva in risalto la bellezza dei suoi tatuaggi e un mantello ad arricchire la scelta. Un’esibizione è basta per farli balzare al primo posto nei pronostici per la vittoria oltre che nella Top 5 globale di Spotify a poche ore dall’uscita del brano!

Mahmood e Blanco, i due lasciano il segno

Nel groviglio generazionale di questa edizione di Sanremo occupano un posto di rilievo Mahmood e Blanco, con una collaborazione destinata a lasciare il segno. Il primo viene da una prima esperienza all’Ariston consacrata dalla vittoria finale, mentre per il giovanissimo Blanco è la grande prima volta all’interno della competizione canora. Entrambi rappresentano una larga fetta dell’apprezzamento giovanile e la prima performance di Brividi è stata davvero sensazionale. Le aspettative sulla canzone erano le più disparate, con molti che si aspettavano un genere più vicino all’urban o comunque alle sonorità più in voga nelle nuove generazioni.

Ciò che invece è venuto fuori alla prima esibizione è stato un duetto magico ed emozionante, caratterizzato da una forza interpretativa e vocale dimostrata da entrambi capace di conquistare pubblico e giuria. Il pubblico ha gradito in maniera convinta, come dimostrato dagli applausi scroscianti che hanno salutato l’esibizione. Altrettanto convinta la sala stampa che ha premiato la coppia con la prima posizione in classifica. L’impatto vocale e la bellezza del testo hanno già conquistato una buona parte di pubblico; visto l’ottimo posizionamento i due artisti si candidano di netto come tra i possibili vincitori di questa edizione del Festival di Sanremo.





