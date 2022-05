Mahmood e Blanco, Eurovision 2022/ Cantano “Brividi” in piazza Vittorio a Torino

Mahmood e Blanco: fuori programma all’Eurovision 2022

Mahmood e Blanco sono pronti a salire sul palco del PalaOlimpico di Torino per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Ieri sera, giovedì 12 maggio, mentre andava in scena la seconda semifinale, i due artisti sono stati protagonisti di una serie di fuori programma, ripresi dai loro fan, che hanno presto fatto il giro del web. In un locale di Torino, Blanco e Mahmood si sono esibiti insieme alla Kalush Orchestra, favorita di questo Eurovision, in un’inedita versione di “Brividi”. Poi a bordo di un monopattino elettrico, hanno tentato una diretta sui social per le vie di Torino: Blanco alla guida e Mahmood subito dietro. Il primo a riconoscerli è stato un ragazzo che ha deciso di seguirli di corsa ma in pochi istanti si è creata una piccola folla. I due si sono anche cimentati in una cover di “Azzurro”.

Blanco e Mahmood si sono recati in piazza Vittorio a Torino, dove avevano dato appuntamento ai loro fan, che li hanno accolti con grande entusiasmo. Alessandro e Riccardo hanno anche intonato a cappella “Brividi”, seguiti dalle voce dei loro ammiratori. Il filmato è stato subito condiviso sui social. Durante la conferenza stampa, Mahmood ha rivelato il loro stato d’animo in vista della finale di sabato: “Non abbiamo avversari che temiamo, temiamo noi stessi, se facciamo un’esibizione brutta sarò arrabbiato con me stesso per un anno. Se invece faremo una bella esibizione, possiamo arrivare secondi, settimi, ventesimi, andrebbe bene comunque, l’importante è avere la coscienza a posto”. Ricordiamo che per Mahmood è la seconda partecipazione all’Eurovision, dopo l’edizione del 2019 a Tel Aviv in cui si è classificato secondo.

