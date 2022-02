Mahmood e Blanco, favoriti Eurovision 2022/ Dopo Sanremo i bookmakers puntano sul duo

Mahmood e Blanco sono tra i favoriti all’Eurovision 2022. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”, il duo è tra i più quotati anche per la vittoria nella kermesse canora europea in programma a maggio 2022 nella città di Torino. Gli scommettitori non hanno dubbi: Mahmood e Blanco hanno tutte le carte in regola per trionfare all’Eurovision Song Contest 2022. Lo scorso anno i bookmakers hanno puntato sulla Barbara Pravi con Voilà, ma sappiamo tutti come è andata a finire: con la vittoria dell’Italia e i Maneskin con il brano “Zitti e buoni”. Stando ai pronostici della classifica dei bookmakers i favoriti al momento sono proprio il duo musicale che ha conquistato critica e pubblico con il brano “Brividi”.

Per il 15% delle preferenze Mahmood e Blanco sono i favoriti alla vittoria finale, tallonati da Australia, Svezia e Polonia al 7%. Scopriamo insieme tutta la classifica dei bookmakers.

Mahmood e Blanco: per i bookmakers saranno i vincitori dell’Eurovision 2022?

Mancano ancora tre mesi per la messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2022, ma per i bookmakers e gli scommettitori ci sarebbero già i vincitori. Si tratta di Mahmood e Blanco reduci dal trionfo a Sanremo con il brano “Brividi”. Il duo, dopo aver conquistato stampa, critica e pubblico, è pronto ad infrangere un nuovo record? Stando alla prime classifica degli scommettitori, Mahmood e Blanco sono dati per favoriti alla vittoria con il 15% di preferenze. A seguire, Australia, Svezia e Polonia con il 7%, Grecia con il 6%, Russia e Francia con il 4%. A seguire poi Norvegia, Germania, Armenia, Ucraina e Svizzera con il 3%, mentre Finlandia, Regno Unito, Spagna, Azerbaijan, Belgio, Cipro, Paesi bassi, Portogallo, Danimarca, Serbia con il 2%. A chiudere la classifica: Lituania, Islanda e Croazia con l’1%.

Intanto Mahmood e Blanco hanno confermato la loro scelta di salire sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2022 e hanno dichiarato: “grazie Italia, siamo superfelici. Non abbiamo realizzato ancora bene e siamo ancora un po’ nell’iperspazio ma domani mattina sarà tutto più chiaro. Certo che andiamo volentieri all’Eurovision. Soprattutto perché è a Torino, siamo felici che saremo in Italia. Se canteremo il pezzo nella sua versione sanremese in italiano? Diciamo che è ancora presto per parlare. Non so se possiamo dire tutto. Di certo possiamo dirvi Viva l’Italia e questo è già qualcosa”.

