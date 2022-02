Mahmood e Blanco gelano giornalista Rai/ “Cosa fa un cammello nel creme caramel?”

Mahmood e Blanco, all’indomani della vittoria del Festival di Sanremo 2022, sono volati a Roma per essere ospiti di Amadeus nella puntata de I Soliti Ignoti: all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, tuttavia, hanno gelato la giornalista di La Vita in Diretta presente. I due cantanti, infatti, non hanno voluto rispondere alle sue domande, rimanendo in silenzio e dirigendosi in fretta e furia verso l’auto che li avrebbe condotti negli studi.

Mahmood "Devo tutto a mamma Anna Frau"/ Retroscena su Sanremo: "Dopo la vittoria..."

L’unica frase pronunciata, come riportato da Ilfattoquotidiano, è stata quella di Mahmood, che è apparsa del tutto priva di senso. Dopo i quesiti senza risposta della giornalista della Rai, infatti, il cantante ha sfoderato una barzelletta. “Cosa fa un cammello nel creme caramel? Attraversa il dessert”, queste le sue parole. In tanti sono rimasti a bocca aperta, sia per la loro indisposizione sia per la battuta inaspettata.

Mahmood e Blanco, favoriti Eurovision 2022/ Dopo Sanremo i bookmakers puntano sul duo

Mahmood e Blanco gelano giornalista Rai: le reazioni a La Vita in Diretta

Gli ospiti de La Vita in Diretta sono rimasti a bocca aperta di fronte alla frase pronunciata da Mahmood e Blanco ai microfoni della giornalista della Rai che li ha attesi presso l’aeroporto di Roma all’indomani del successo al Festival di Sanremo 2022. A giustificare i due cantanti è stata Giovanna Civitillo, compagna di Amadeus e inviata della kermesse ligure, che ha rivelato che non erano ben contenti di essere ospiti de I Soliti Ignoti, tanto che il conduttore ha dovuto convincerci. “Sono di poche parole perché sono veramente molto stanchi, stanno facendo un regalo ad Ama in questo momento”, ha detto.

Fratello di Blanco è morto?/ Dedica in "Blu Celeste": "Saresti maggiorenne..."

Non è stato della medesima idea Massimo Ranieri, il quale invece ha voluto rivolgere alla coppia una critica velata: “Per esperienza personale, avevo 17 anni quando debuttai a Sanremo, in tutto questo posso dire che ho avuto la fortuna e il privilegio di avere accanto mio padre, ex operaio, che mi ha tenuto sempre con i piedi per terra. Bisogna trovare persone che ti vogliono bene e ti dicono le cose in faccia e ti fanno capire che stai sbagliando, anche quando magari sei stanco e sei scortese. È normale, mio padre invece era sempre con me e mi diceva: ‘Sei stanco ma non ti preoccupare’”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA