Mahmood e Blanco hanno litigato?/ “Freddezza dietro le quinte, si sono ignorati”: il gossip

Aria tesa tra Mahmood e Blanco? Una nuova indiscrezione vorrebbe la coppia musicale del momento, autrice del brano “Brividi” vincitore del Festival di Sanremo 2022, a un passo dalla rottura definitiva. A lanciarla è il portale Today che parla di una freddezza apparsa in modo lampante tra i due al Radio Zeta Future Hits Live, tenutosi giovedì scorso.

Mahmood e Blanco, prima di salire sul palco del concerto di Radio Zeta, si sarebbero del tutto ignorati. “I due vincitori di Sanremo – sesti all’Eurovision – sono arrivati nel backstage a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro ma senza incrociarsi. O forse senza volersi incrociare.” fa sapere la fonte. I due cantanti si sarebbero dunque incontrati direttamente sul palco e anche lì quella scintilla vista nelle prime esibizioni sarebbe adesso scomparsa.

Mahmood e Blanco, gelo dietro le quinte: cos’è accaduto?

“Beninformati parlano di un Mahmood che si aggirava al telefono nella grande sala dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi sedersi in disparte aspettando il suo turno per salire sul palco. – si legge ancora nell’indiscrezione lanciata da Todat – Dalla parte opposta Blanco, che ha salutato colleghi e addetti ai lavori e si è divertito a guardare una partita di biliardino.” Una volta insieme sul palco, Blanco e Mahmood si sarebbero poi esibiti, solo un sorriso del secondo a stemperare un poi di tensione.

"Finito il brano, il cantautore di Gratosoglio si dilegua e lascia la scena al collega, idolo dei giovanissimi." si legge infine. Una scena che sembrerebbe accertare non solo una certa tensione tra i due e, probabilmente, la fine di un 'matrimonio musicale' di grande successo.











