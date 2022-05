Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con “Brividi” per l’impresa

Mahmood e Blanco con Brividi in gara all’Eurovision 2022

Mahmood e Blanco con “Brividi” rappresentano l’Italia all’Eurovision 2022 in programma a Torino. I vincitori di Sanremo 2022 sono al settimo cielo e c’è chi scommette su di loro per la vittoria finale. Dopo il trionfo a Sanremo e il successo del brano, tra i più ascoltati dell’anno, i due cantanti in conferenza stampa a Torino hanno raccontato le emozioni della vigilia. “E’ andata abbastanza bene, ma possiamo migliorare” dicono entrambi con Blanco che precisa : “é un bellissimo evento per tutta la musica, dopo due anni di covid. Una bellissima occasione da condividere con altri artisti superforti. Siamo felici ed entusiasti”. Il cantante rivelazione dell’anno rivela di non aver ricevuto nessun particolare consiglio da Mahmood che all’Eurovision ha partecipato nel 2019 con il brano “Soldi” classificandosi al secondo posto.

Giulia Lisioli, ex fidanzata Blanco/ La storia tra i due finita dopo il Festival di Sanremo

“La verità è che non ci sono consigli da dare, il ragazzo è bravo e fa il suo. E poi penso che il modo migliore di vivere questa esperienza sia con estrema libertà. Un’esperienza per far conoscere la nostra musica” – ha detto Mahmood che ha poi aggiunto – “non sentiamo la pressione. Siamo qui per divertirci. E’ la frase chiave del nostro anno”.

Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Com'è nata la coppia dopo la storia d'amore con Giulia Lisioli?

Mahmood e Blanco “nessun tour insieme”, collaborazione finita con l’Eurovision 2022?

Durante la conferenza stampa Mahmood e Blanco hanno smentito anche, almeno al momento, la possibilità di un tour insieme. “Siamo impegnati con i nostri rispettivi tour, vedremo se riusciremo a fare ancora qualcosa insieme in futuro” – ha detto Mahmood. I due cantanti spiegano poi come è nata Brividi: “abbiamo messo i nostri punti di vista sull’amore e sulla paura di esporsi. Pensando alle nostre vite, cantiamo di un sentimento profondo. Non ci siamo posti il problema se fosse quello tra uomo e donna, o tre due uomini o tra due donne: l’amore deve essere libero, universale”.

Mahmood è fidanzato?/ "Non mi innamoro da un sacco di tempo"

Mahmood poi parla di cosa è per lui l’amore: “è complicato, ma è quello che ho raccontato nel brano: la difficoltà a esprimersi”. Per Blanco, invece, “l’amore è passione: per la musica, per la vita, per una persona. Ma di base parte tutto dalla passione”. Insieme sul palco sono contenti e sentono che c’è uno scambio unico: “ci compensiamo, ci bilanciamo con l’energia. Abbiamo i giorni nostri no, ma quando uno è giù, c’è l’altro che prova a tirarlo su. Sempre… tranne oggi, che eravamo tutti e due incazzati”. Saranno loro i vincitori?











© RIPRODUZIONE RISERVATA