Mahmood e Blanco snobbano La Vita in Diretta/ Matano imbarazzato: “Scappano per…”

Momento tra il tragico e l’esilarante quello che ha visto ieri protagonisti Mahmood e Blanco a La vita in diretta. Nel corso del talk show, il conduttore Alberto Matano ha cercato di intercettare i due artisti, reduci dalla vittoria al Festival di Sanremo ma senza grande successo. “Siamo all’Aeroporto di Fiumicino, tra pochissimo atterrano da Milano Mahmood e Blanco“, ha allora esordito l’inviata della trasmissione condotta da Alberto Matano, spiegando di essere in attesa dei due cantanti.

I due, una volta arrivati, sono però apparsi molto stanchi e poco desiderosi di rilasciare dichiarazioni. “Siamo in diretta con Alberto Matano e Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus, ndr), su Rai Uno”, ha allora detto la giornalista senza però ricevere risposta dai due. “Blanco, un saluto puoi farlo?”, ha allora insistito l’inviata. “Ciao, ciao a tutti un bacione”, ha replicato lui in fretta.

Imbarazzo a La vita in diretta: Mahmood e Blanco snobbano Matano con una barzelletta

La giornalista de La vita in diretta ha allora cercato di giustificarli: “Sono di poche parole. Stanno andando da Amadeus (a I Soliti Ignoti, ndr) insieme ad una piccola scorta di Aeroporti di Roma”, ha quindi spiegato. “Forse stanno scappando perché devono andare subito da Amadeus, non si aspettavano di essere intercettati. Probabilmente non dormono neanche da molto”, ha detto Alberto Matano che aveva tra gli ospiti anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. L’inviata ha insistito ancora per un commento ma ancora nulla, fino a quando Mahmood si è reso protagonista di un momento quasi surreale, dicendo una barzelletta: ”Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”. In studio la cosa è stata accolta da Matano e i presenti tra imbarazzo e sconcerto.

