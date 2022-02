Mahmood e Blanco spiegano testo canzone Sanremo 2022 “Brividi”/ “Il coraggio di…”

MAHMOOD E BLANCO A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “BRIVIDI”: UN DUO INEDITO

Con il testo della canzone “Brividi” il duo inedito Mahmood e Blanco partecipa al Festival di Sanremo 2022. “Siamo qui per divertirci”, hanno assicurato ai microfoni di Tv Sorrisi Canzoni. Ma Mahmood a Rai Play ha poi confessato qual è il suo approccio al Festivaldi Sanremo, dove ha provato anche la gioia della vittoria prima di spiegare il testo: “Io personalmente in questo Sanremo 2022 voglio divertirmi tanto. Ogni volta che sono venuto qui ho imparato qualcosa. Il modo di quest’anno è salire sul palco con lui che ho conosciuto artisticamente da poco”.

Non sembra invece preoccupato Blanco, che pensa solo a godersi questa esperienza: “Per me venire a Sanremo 2022 è divertirmi e basta. Io ascolto tutto, non c’è una canzone che è la mia vita, tutta lo è, altrimenti non sarei qui a Sanremo”. A Rai Play Mahmood ha parlato dei giovani talenti al Festival di Sanremo 2022: “Per me dare una possibilità ai giovani è sempre giusto. Il talento si coltiva nel tempo, più opportunità si danno più si cresce. Io ho imparato tanto a Sanremo, quindi sarò felice di vedere tanti giovani a Sanremo”. Tra questi c’è Blanco, che del collega ha detto: “È un grande artista, non ho pressione poi Sanremo 2022 è un grande palco per provare ad arrivare a tutti”.

SIGNIFICATO TESTO “BRIVIDI” CANZONE SANREMO 2022, MAHMOOD E BLANCO: “INIZIO E FINE”

Mahmood e Blanco non si sono voluti sbilanciare troppo nella spiegazione del testo della canzone “Brividi“ che portano al Festival di Sanremo 2022, preferendo lasciar parlare la loro esibizione, alla musica nel suo complesso. Ma ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni i due artisti hanno spiegato che il testo della canzone Brividi affronta “concetti che a volte che si fa fatica a dire, si fa fatica a trovare il coraggio”. Per loro è stata “un punto d’incontro perché veniamo da due storie diverse e due esperienze di vita diverse”.

Il testo della canzone “Brividi” di Mahmood e Blancocomunque è nata a Vescovato, in provincia di Cremona, quasi per caso. “Lui era in studio di registrazione, io sono andato lì ed è nata questa canzone”, ha raccontato Blanco. Invece Mahmood ha aggiunto scherzando: “Abbiamo iniziato col ritornello e l’abbiamo chiusa tre mesi dopo, dopo le vacanze estive. Abbiamo avuto i nostri tempi”.

