Mahmood e Blanco, vincitori Sanremo 2022 con “Brividi”/ Solo il podio sarebbe un fallimento…

MAHMOOD E BLANCO, VINCITORI ANNUNCIATI?

Mahmood e Blanco sono i grandi favoriti, a mani basse, del Festival di Sanremo 2022. Al di là della parentesi della seconda serata, il duo di artisti è sempre stato in vetta alla classifica generale e lo stesso è avvenuto anche dopo la serata di ieri, quella dedicata alle cover. Il loro brano “Brividi” è davvero… da brividi, un connubio perfetto fra le due voci uniche e riconoscibilissime dei due grandi artisti, campioni di vendite in questi ultimi anni.

Mahmood, malore a Sanremo 2022/ Soccorso dai sanitari Ariston per un mancamento

Forse per la prima volta i pronostici verranno rispettati visto che già da settimane Mahmood e Blanco venivano dati come i possibili vincitori della kermesse musicale, e fino ad ora sta andando tutto come previsto. Oltre alla classifica sanremese, che li sta indubbiamente premiando, i due ragazzi vanno forti anche nelle chart di vendita, come quella di iTunes, dove da martedì scorso ad oggi sono costantemente in vetta davanti ad Elisa, l’altra grande favorita della vittoria finale.

"Brividi", testo e significato canzone di Mahmood e Blanco/ Sanremo 2022: la tua paura...

MAHMOOD E BLANCO IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON BRIVIDI

Qualcuno credeva, o forse sperava o magari temeva, che nella serata di ieri dio Sanremo 2022, quella delle cover, Mahmood e Blanco potessero steccare, regalando una prestazione sottotono esibendosi con “Il cielo in una stanza”, brano iconico di Gino Paoli, ma il duo ha saputo fare suo il pezzo, regalando l’ennesima performance sublime, premiata ancora una volta dalla critica. Se a vincere la serata sono stati Gianni Morandi e Jovanotti, letteralmente trascinanti, Mahmood e Blanco si sono piazzati nella top 3, confermandosi per l’ennesima volta come i principali candidati alla vittoria finale. Sia chiaro, l’originale de Il cielo in una stanza resta sempre inarrivabile, ma il duo sanremese è riuscito a regalare quel tocco di novità al pezzo, cantandone quindi una versione in chiave moderna decisamente ben riuscita.

MAHMOOD E BLANCO, COVER “IL CIELO IN UNA STANZA”/ Eterei all'Ariston… (Sanremo 2022)

MAHMOOD E BLANCO: “NON CHIAMATECI PALADINI”

Che dire quindi. Fino ad oggi Mahmood e Blanco non hanno sbagliato un colpo, e soprattutto, sembrano non sentire il peso dei grandi favoriti, regalando prestazioni naturalmente vicino alla perfezione, nonostante poco prima dell’esibizione di ieri proprio Mahmood abbia avuto un lieve malore, un mancamento che ha costretto i sanitari del teatro Ariston ad intervenire.

In ogni caso, guai a caricarli di troppa responsabilità: «Noi però non ci sentiamo paladini di niente – hanno detto ieri, parlando con il Corriere della Sera – siamo contenti che le persone dicano che abbiamo trattato temi importanti, ma non ci sembra di aver fatto niente di speciale: abbiamo parlato di cose che per noi sono la quotidianità e che dovrebbero essere date per scontate, anche se ancora non lo sono. Non ci sembra però di aver fatto chissà che». Tutto nella norma quindi, così come la nascita di “Brividi”, venuta in maniera naturale: «È successo un po’ per caso: ci siamo incontrati in uno studio di registrazione e abbiamo sentito il ritornello. Poi non ci siamo visti per tre mesi e ognuno ci ha lavorato per conto suo. Quando ci siamo rivisti abbiamo sentito subito un certo feeling».

© RIPRODUZIONE RISERVATA