Mahmood e Dario Faini fidanzati?/ “Vacanza romantica”, smentita sui social ma…

Scoppia il caso Mahmood, ancora una volta. A quanto pare il bel vincitore dello scorso Festival di Sanremo non ha trovato pace e non per via della sua musica e per le sue origini ma per la sua sessualità. In molti si chiedono ancora se Mahmood sia gay o meno e lui su questo non ha intenzione di rispondere e di non fare annunci teatrali in tv come alcuni suoi colleghi. I fan lo appoggiano così come i suoi colleghi che, nel 2020, non trovano normale questo accanimento. Il messaggio non è stato ben recepito dai giornali di gossip che continuano ad interessarsi alla questione e, in particolare, il settimanale Chi che lancia un altro possibile scoop che ha lasciato già tutti senza parole sui social. In particolare, sul profilo Instagram del settimanale, è possibile vedere la foto di Mahmood abbracciato a Dario Faini, il produttore della sua hit Soldi. Quello che un tempo poteva essere una normale foto tra due amici adesso è diventata qualcosa di più.

IL PRESUNTO SCOOP DI CHI E LA SMENTITA DI MAHMOOD

Sul profilo del settimanale si vede la foto di Mahmood e Dario Faini e si legge: “Il settimanale “Chi” pubblica nel numero in edicola le eccezionali immagini di Mahmood in vacanza in Grecia con Dario Faini, in arte Dardust. La coppia ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos, in una zona riparata dell’isola, lontano dalle mete più affollate dai turisti, rilassandosi tra coccole, spiaggia e idromassaggi“. Solo sul numero cartaceo sarà possibile vedere le altre foto ma Mahmood ha già condiviso la pagina nelle sue storie su Instagram liquidando tutto con un gran sorriso. Lo stesso ha fatto il suo presunto fidanzato, Dario Faini. Quello che è certo è che ormai Mahmood è un osservato speciale e anche in vacanza i paparazzi lo seguono, chi sarà il prossimo, presunto, fidanzato?

