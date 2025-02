A svelare qualcosa in più sulla situazione sentimentale di Mahmood è stata una sua amica, Ornella Vanoni, che rispondendo alla domanda se fosse stata o meno a casa del cantante italo-egiziano, ha affermato: “Se sono stata a casa sua a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Mahmood ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”. Dunque, l’artista ha raccontato qualche dettaglio in più su quella che è la vita privata di Mahmood, e in particolare su quello che è il fidanzato: eppure proprio lo stesso cantante aveva spiegato poco prima di essere single e di aver sofferto molto, negli ultimi tempi, per via dell’amore.

“Ero innamorato e ho trascorso un periodo non bello. Per questo motivo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore” aveva spiegato Mahmood. Dunque, nonostante Ornella Vanoni abbia parlato di un compagno di Mahmood che vive all’estero e che cucina molto bene, l’artista è stato di tutt’altro avviso, rivelando di essere invece single e di non condividere, in questo momento, la sua vita con qualcuno. Non siamo dunque certi se nella vita di Mahmood ci sia o meno un fidanzato.

Nel corso dei mesi successivi, poi, Mahmood era stato paparazzato con Noah Oliveira, un modello che lavora tra la Germania e l’Inghilterra. Non è mai stata confermata la relazione dai diretti interessati ma alcuni amici dei due, artista e modello, hanno spiegato che c’è davvero del tenero tra Mahmood e Noah Oliveira. In precedenza, Mahmood parlando della sua vita sentimentale, aveva raccontato: “Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo”. Non sappiamo dunque se Mahmood è fidanzato o meno: quel che è certo è che il cantante milanese è pronto a tornare sul palco dell’Ariston ancora una volta.