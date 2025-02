Mahmood è fidanzato? Spunta il nome del modello Noah Oliveira: il gossip

Nell’ultimo anno si sono intensificate le voci su un possibile fidanzato nella vita di Mahmood, che questa sera sarà ospite speciale di C’è posta per te nella nuova puntata in onda su Canale 5. Il cantante vanta una carriera di grande successo ed è conosciuto da tutti, ma sul fronte della vita privata ha sempre conservato un velo di riservatezza e privacy, mantenendosi lontano dai riflettori del gossip. Nell’ultimo anno però, stando a diversi indizi emersi, potrebbe aver trovato l’amore e il presunto fidanzato risponderebbe al nome di Noah Oliveira.

Mahmood, 'pugno in faccia' a Carlo Conti a Sanremo 2025/ "Surreale", qualcosa va storto durante la gag ma...

Modello di origini sudamericane, più precisamente del Brasile, Noah Oliveira si dividerebbe tra Inghilterra e Germania e lavorerebbe per un’agenzia di Berlino. I primi indizi sono emersi nel febbraio dello scorso anno, quando il modello fu avvistato dietro le quinte del Teatro Ariston, in occasione della partecipazione di Mahmood al Festival di Sanremo con Tuta Gold. Inoltre, nel giorno di San Valentino, entrambi avrebbero pubblicato sui propri profili social la stessa foto, che ritraeva un dolce a forma di cuore.

SANREMO 2025/ Meglio le cover di Benigni, Giorgia e Annalisa svettano su fashion e tormentoni

Mahmood e Noah Oliveira stanno insieme? La riservata vita privata del cantante

Uno dei più clamorosi indizi legati a Mahmood e al presunto fidanzato Noah Oliveira è poi arrivato nell’estate dello scorso anno, “per mano” di Ornella Vanoni. La cantante, infatti, in un’intervista nel podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli aveva involontariamente rivelato che Mahmood avrebbe un fidanzato che sta a Berlino e che ogni tanto cucina per lui. Trattasi di numerosi indizi, dunque, che però al momento rimangono tali dal momento che lo stesso cantante non si è mai realmente espresso riguardo la sua attuale situazione sentimentale.

SANREMO 2025, SERATA DUETTI/ Vincitore, cover e diretta: Giorgia e Annalisa vincitrici, Corsi secondo

In un’intervista a Verissimo dello scorso anno, dopo Sanremo, in merito alla tematica amorosa si era limitato a confessare: “Sono molto felice in questo periodo. Da gennaio c’è stato poco tempo per l’amore però sono felice… Sono uno che a volte pensa tanto, se una cosa è semplice cerca sempre un modo per complicarla. Adesso ho meno tormenti, ne ho sempre, però ora sono in un periodo di gioia quindi cerco di farmene venire meno”.