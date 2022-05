Mahmood è fidanzato?/ “Non mi innamoro da un sacco di tempo”

Mahmood è innamorato?

Mahmood è fidanzato? Il cantante di “Brividi”, vincitore del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Blanco, è pronto a salire sul palcoscenico durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Da sempre restio a parlare della sua vita privata, il cantautore di origini egiziane, non ha mai confermato di essere gay; anzi in diverse occasioni alla stampa ha puntualizzato “perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay”. Una ragionamento che non fa una piega quello del cantante di “Soldi”, la cui vita privata è stata spesso oggetto di gossip.

“Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro” – ha detto a gran voce diverso dalle pagine de La Repubblica rivelando – “io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

Mahmood ha un fidanzato oppure no?

Mahmood è ancora fidanzato? In passato il mondo del gossip si è occupato della vita privata del cantautore pizzicato in compagnia di Lorenzo Tobia Marcucci, giovane toscano che lavora nel mondo della moda. I due erano già stati paparazzati insieme nel 2019, anno della vittoria di Alessandro a Sanremo con il brano “Soldi”. Eppure lo scorso novembre a Vanity Fair, il cantautore ha confessato: “non mi innamoro da un sacco di tempo”.

Una verità confermata anche quando Mahmood è stato ospite del salotto di Verissimo confidando a Silvia Toffanin: “sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo”. Che dire non è dato sapere, né tantomeno capire, se Mahmood sia fidanzato oppure no!

