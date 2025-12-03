Cosa si sa della vita privata del cantante Mahmood? Secondo le indiscrezioni il suo fidanzato potrebbe essere il modello Noah Oliveira

Ci sono personaggi del mondo della musica e dello spettacolo in generale che riescono a mantenere segreta la loro vita intima. E questo è sicuramente una sconfitta per il gossip che vorrebbe cannibalizzare ogni minuto della vita dei famosi. Uno dei cantanti più riservati è senza dubbio Mahmood, che ha vissuto come tanti il dolore della perdita di Ornella Vanoni, che lui adorava in maniera particolare.

Quindi il cantante è fidanzato oppure no? Secondo le indiscrezioni raccolte dal gossip nell’ultimo anno pare che lui possa avere una storia d’amore con Noah Oliveira, che lavora come modello tra l’Inghilterra e la Germania per un’agenzia tedesca. Di lui non si sa altro quindi bisogna vedere se il cantante si sbottonerà in tal senso oppure no.

Mahmood e il massimo riserbo sulla sua vita privata

Proprio Ornella Vanoni si era lasciata sfuggire di essere stata a casa di Mahmood a mangiare dove a cucinare c’era il suo fidanzato che di solito sta a Berlino. Per questo si pensa che sia ancora fidanzato con il modello Noah Oliveira anche se lui è sempre stato molto schivo a riguardo e preferisce far parlare la sua musica oltre alla sua simpatia quando si trova davanti l’interlocutore che lo sa prendere.

Intanto dopo il suo ultimo e impegnativo tour ha voluto prendersi una pausa dalle scena musicale, anche se stasera sarà ospite di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada nel loro show in onda su Canale5 in prima serata dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. L’obiettivo è quello di raccogliere l’ispirazione necessaria per creare nuove hit in grado di scalare le classifiche italiane.

