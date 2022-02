Mahmood è fidanzato?/ Prima di Sanremo 2022: “Non mi innamoro da un sacco”, ma ora…

In questo momento della sua vita, c’è qualcuno nel cuore di Mahmood? Della sua sfera privata il celebre cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Blanco è riservatissimo. Non è chiaro, infatti, se al momento sia o meno fidanzato. Si è parlato tanto della sua vita privata, soprattutto dopo il gossip relativo ad un ritorno di fiamma al suo storico ex fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci, ma al momento è difficile dire se sia davvero così. Anche Vanity Fair, in questo ultimo periodo, ha cercato di indagare con poco successo sulla sfera sentimentale del talentuoso artista candidato alla vittoria della kermesse ma senza trarne molte certezze.

Il portale ha tuttavia rammentato una sua recente intervista rilasciata alla vigilia del Festival di Sanremo, appena pochi mesi fa, alla rubrica Vanity Fair Stories, nella quale Mahmood ha anche parlato di amore. “Io ho avuto un po’ di relazioni burrascose negli anni e di certe ho un ricordo solo sessuale e non molto emotivo”, aveva svelato, senza tuttavia aggiungere nulla sul suo attuale stato.

Mahmood è fidanzato o single? Stato sentimentale ‘top secret’!

Mahmood è attualmente fidanzato o è single? Rispondendo ad una serie di domande poste dal giornalista Simone Marchetti, Alessandro Mahmoud – il vero nome del cantante – aveva lasciato intendere di non essere innamorato. “Cosa mi fa innamorare tanto? Non mi innamoro da un sacco di tempo!”, aveva esclamato, asserendo che non basterebbe comunque una sola cosa a farlo innamorare: “Non basta la fiducia, non saprei cosa rispondere. Non basta solo una cosa per farmi innamorare ma ne servono tante”.

Un’affermazione che andava così a smentire il suo presunto ritorno di fiamma con Lorenzo Tobia Marcucci, giovane toscano il cui nome è legato al mondo della moda ed il cui nome era venuto alla ribalta proprio tre anni fa, nel marzo 2019, quando Mahmood trionfò sul palco dell’Ariston. Ora la storia rischia di ripetersi ma non è chiaro se sempre al fianco della stessa persona o di “un nuovo amore, trovato di recente”, come svelato su uno degli ultimi numeri del settimanale Oggi, secondo il quale non vedrebbe l’ora di fare ritorno a Milano dove lo starebbe aspettando.



