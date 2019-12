Mahmood, foto del lato b sui social?/ “Il mio è meglio”

Scoppia il gossip o, meglio, lo scandalo per le foto del presunto lato b di Mahmood e non solo. I giornali titolano già sulle foto senza veli postate sui social per via di uno scatto che la star del momento ha postato su Instagram mostrandosi a petto nudo provocando i fan. E poi? Da lì in poi forse è tutto un errore o è solo gossip visto che Mahmood è finito su tutti i giornali per via della sua presunta foto del lato b che ha fatto il giro del web in poche ore, ma è davvero lui quello che sta posando nudo oppure no? L’arcano sta proprio qua e non solo per via della foto ma per il fatto che lo stesso Mahmood ha precisato subito che quelle natiche non sono le sue e che il suo lato b “è meglio”, senza dubbio. Il dibattito ha preso il via tra chi è convinto che la sua sia solo una scusa e chi, invece, sia pronto a scommettere che quelle non sono di certo le sue.

L’unica cosa certa è che l’hastag Mahmood ha scalato le vette della classifica dei trend su Twitter arrivando a raggiungere le prime posizioni e tutti, anche quelli che non avrebbero voluto prendere parte al dibattito, alla fine lo hanno fatto. Lui ha provato a chiudere tutto sottolineando il fatto che non è sua quella foto e che il suo lato b è meglio di quello che si vede nella foto e in una storia ha scritto: “Sorry but mine is better”. Questo basterà a chiudere la questione o c’è già chi è a caccia del volto che dovrà essere associato alla foto? Si vede proprio che nel periodo di Natale in cui gli argomenti scarseggiano, in molti si consolano così…

