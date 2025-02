Mahmood e Carlo Conti, che coppia! Il cantante di Tuta Gold sbaglia la scaletta a Sanremo 2025 ma…

Piccola gaffe di Mahmood a Sanremo 2025, mentre legge la scaletta in diretta televisiva. Il cantante, ospite di Carlo Conti per la serata cover, inverte la ventunesima esibizione con la diciannovesima e poi si inceppa ripetutamente quando introduce l’esibizione. Nessuna paura, interviene con prontezza Carlo Conti che dopo un primo sguardo di stupore rimette tutto in ordine con il suo savoir faire. Applauso di incoraggiamento del pubblico e via, si riparte con i duetti.

A Mahmood d’altra parte tutto è concesso, soprattutto dopo questa serata da co-conduttore e super-ospite, in cui ha stregato l’Ariston con una performance incredibile, un medley straordinario e diverse gag imperdibili con il padrone di casa.

Mahmood, scivolone perdonato: l’Ariston e Conti stravedono per lui

Sul web intanto piovono commenti su questa piccola gaffe di Mahmood alla conduzione di Sanremo 2025, ma prevalgono ironia e leggerezza nei suoi confronti. Già agli inizi della serata Carlo Conti lo aveva bonariamente messo in guardia sulle insidie del Festival di Sanremo.

“Stai attento, ho abbastanza pressure. Ho un po’… niente, sono tranquillissimo. Tutto sotto controllo”, aveva risposto titubante Mahmood. Poi il grande spettacolo coreografico e lo scivolone durante la presentazione della ventunesima cover. Gaffe già perdonata, perché Mahmood è Mahmood.