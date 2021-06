Mahmood, Ghettolimpo/ Svelata la tracklist dell’album, inedito featuring con Woodkid

Mahmood ha rivelato finalmente la tracklist del suo prossimo album, in uscita sia in digitale che nei negozi in versione fisica venerdì 11 giugno. ”Ghettolimpo”, questo il titolo del progetto discografico del cantante, ci farà fare un viaggio in un mondo dalle molteplici sfaccettature, ogni brano rimanda ad una sua simbologia e alla storia di un personaggio che si rivelerà traccia dopo traccia. Come anticipa il nome dell’album, rappresenta un universo popolato dagli dei dell’Olimpo uniti alle esperienze di eroi moderni.

Con un post pubblicato sui suoi social, Mahmood ha annunciato i titoli delle quattordici canzoni che compongono Ghettolimpo, tra cui spiccano due collaborazioni inedite: Dei, Ghettolimpo, Inuyasha, Kobra, Baci dalla Tunisia, Klan, Zero, Rubini (feat. Elisa), Dorado (feat. Sfera Ebbasta e Feid), Talata, T’amo, Karma (feat. Woodkid), Rapide, Icaro è libero.

Mahmood: nel disco una collaborazione con Woodkid

L’album di Mahmood, in arrivo l’11 giugno, è stato già anticipato dai singoli ”Rapide”, ”Dorado” con Sfera Ebbasta e Feid, ”Inuyasha”, ”Zero” e ”Klan”. Nella tracklist di Ghettolimpo, tra le canzoni inedite, compaiono due nuovi featuring: uno con Elisa e uno con Woodkid. E’ proprio quest’ultimo che ha incuriosito di più i fan del cantante milanese, Woodkid è infatti un nome molto conosciuto a livello internazionale grazie ai suoi lavori con artisti di altissimo livello come Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey.

Il suo vero nome è Yoann Lemoine, nato a Lione nel 1983, ha conquistato una nomination ai Grammy nella categoria miglior video per il famoso brano ”Run boy run”. Nella sua carriera musicale ha avuto inoltre l’opportunità di suonare su palchi molto importanti, come quello del Coachella e del Montreux Jazz Festival, e ricopre anche il ruolo di direttore artistico per video di Pharrell Williams e di John Legend.



