Mahmood/ “Gli insulti a Elodie? Tanta tristezza! Io sui social non parlo perché…”

Un successo che si amplifica giorno dopo giorno, eppure Mahmood riesce a tenere sempre i piedi ben saldi a terra e questo grazie a “Milano, mia madre, i miei amici e anche la Sardegna (la terra d’origine della mamma, ndr). Continuo a fare le cose di sempre e tutto questo mi dà la spinta a fare questo lavoro nel modo migliore. Il fatto di avere dei punti di riferimento è molto importante.” È questo ciò che svela il cantante in un’intervista rilasciata a IlFattoQuotidiano.it. Mahmood, che sarà tra i protagonisti de La Notte della Taranta, è in radio con un nuovo successo, Dorado, che ancora una volta lo vede duettare con uomini. Il duetto con una donna però è molto vicino, come lui stesso ammette. E svela anche il nome dell’artista con la quale desidererebbe esibirsi: “Con Carmen Consoli, sono un suo grande fan e l’ascolto da sempre. Per me è una icona del cantautorato italiano.”

Mahmood è in vena di sperimentazioni artistiche, per questo per il prossimo album bisognerà attendere ancora un po’. Intanto l’artista dice la sua sulle polemiche che hanno colpito l’amica e collega Elodie alcuni giorni fa. “Elodie la conosco molto bene ed è così: sincera e diretta, quando deve dire una cosa la dice. Non mi sono stupito degli attacchi che ha ricevuto. – e ancora – Sono cose che ti mettono tristezza, così come mi ha intristito leggere tutti quei commenti contro Elodie. La verità è che questi social sono un’arma a doppio taglio.” È per questo che Mahmood preferisce utilizzarli solo per lavoro e non per esprimere pensieri personali: “Non mi permetto mai di scrivere ciò che penso sui social. Uno perché non me l’ha chiesto nessuno e la seconda cosa invece me l’ha fatta notare mia madre.” Confessa l’artista. Che conclude: “Anche se devi fare un complimento c’è gente che quando legge frasi come ‘come sei dimagrita’ o ‘che bella che sei’ non la vede come una cosa positiva. Sui social tutto si amplifica e in negativo.”



