Mahmood: “I giovani cercano uno scopo profondo in ciò che fanno”/ “Siamo determinati”

Dall’Aula Magna dell’Università Bocconi, Mahmood risponde alle domande del rettore Francesco Billari. Davanti ad una platea di studenti, dice: “La mia generazione e i giovani in generale sono molto più determinati nel cercare uno scopo profondo in quello che fanno e negli altri”. Il suo invito era rivolto proprio ad una riflessione sul futuro, come spiega il rettore: “Vogliamo parlare con tutti per riflettere insieme sul futuro. Per farlo dobbiamo essere inclusivi ma allo stesso tempo uscire dalla comfort zone usando i linguaggi e i codici delle diverse generazioni”.

Sul palco anche Richard Branson, che dal palco si rivolge ai giovani: “Divertitevi e sostenetevi a vicenda, collaborate, siate curiosi”. L’evento è Pact4Future, il forum internazionale del Corriere della Sera e dell’Università Bocconi, con Intesa Sanpaolo come educational partner, ideato per creare un patto collettivo per il futuro. L’evento è cominciato lunedì 25 e proseguirà fino al 28 marzo e ospita oltre 80 personaggi del mondo delle imprese, dell’attivismo, dello spettacolo, delle scienze, dello spazio.

Università Bocconi, “così possiamo difendere il pianeta”

Nella prima serata, insieme a Mahmood, sono intervenuti anche i sindaci di Milano, Barcellona, Accra, Freetown e Bristol: Beppe Sala, Jaume Collboni Cuadrado, Elizabeth K. T. Sackey, Yvonne Aki-Sawyerr e Marvin Rees. Collboni in un video-messaggio afferma: “Le città possono rivitalizzare il partenariato tra Africa ed Europa e avere un ruolo vitale nell’affrontare il cambiamento climatico, le disuguaglianze e altre sfide globali”. Anche Sala esorta: “Serve più fiducia alle città”. Prende parola anche Valentina Bosetti, professoressa di Climate Change Economics dell’Università Bocconi: “Dobbiamo smetterla di guardare solo al breve termine, guardiamo al lungo. Così possiamo difendere il pianeta“.

L’economista Gianmario Verona, sul palco, parla del bisogno di livellare le disparità tra uomini e donne. Nel dibattito intervengono anche Elisa Zambito, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, Roberto Tasca, presidente di A2A, Lwando Xaso, lawyer e Historian Moleskin Fondation, Rowan Pybus, co-founder di Sunshine Cinema e Vyana Rodriguez Prati, General Director della Escuela de Teatro Musical de Petare, Caracas, spiega il Corriere della Sera.











