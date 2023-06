Mahmood, il nuovo fidanzato è Manu Rios di Élite?/ L’indiscrezione sul cantante, ma…

Mahmood, il suo fidanzato è Manu Rios? L’indiscrezione sulla coppia

Continuano a circolare indiscrezioni e rumors sulla sfera privata e sentimentale di Mahmood. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Brividi in coppia con Blanco, è piuttosto riservato circa la sua vita personale, ma il gossip continua ad alimentare voci sul suo nuovo, presunto fidanzato. L’ultima indiscrezione arriva da Dagospia: secondo il giornalista Ivan Rota, il cantante si starebbe frequentando con uno dei grandi protagonisti della serie Netflix Élite, Manu Rios.

“Lui è il bellissimo Manu Rios di Elite, lo show Netflix dove interpreta il personaggio di Patrick Blanco Commerford. Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro“, si legge sul sito. D’altronde in passato si è spesso vociferato di un possibile flirt tra l’attore e il cantante, che si conoscono e che sono apparsi insieme numerose volte.

Mahmood e Manu Rios: il loro successo tra recitazione e musica

In questo torrido inizio estate i gossip viaggiano e si rincorrono, e anche Mahmood ne è stato travolto proprio in queste ultime ore: il suo cuore batte davvero per Manu Rios? Al momento da entrambe le parti non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, pertanto al momento si tratta solo di semplici indiscrezioni. Non vi sono dubbi invece sul loro indiscutibile successo.

L’attore spagnolo ha conosciuto il vero e proprio boom in Élite, grande successo su Netlix, dove ha interpretato il personaggio di Patrick, ottenendo numerosi riscontri e critiche positive. A seguire, si è impegnato in altri progetti, tra cui il telefilm La Edad de la Ira e la serie Netflix In Silenzio. Mahmood, sul fronte opposto, è invece ormai una conferma nella musica italiana. Dopo il boom di Soldi al Festival di Sanremo 2019, l’anno scorso si è riconfermato campione della kermesse assieme a Blanco grazie a Brividi.

