Mahmood/ Il rapporto con il padre e la “polemica strumentalizzata” con Matteo Salvini

Mahmood ospite del Maurizio Costanzo Show, il talk di successo riproposto in replica da domenica 14 luglio 2019 su Canale 5. Il vincitore di Sanremo 2019 è tra gli ospiti più attesi della puntata che ha visto tra gli altri protagonisti anche il vicepremier Matteo Salvini, Mara Venier e la (ex) coppia Francesco Monte e Giulia Salemi. Durante la puntata Mahmood ha raccontato del rapporto conflittuale col padre a cui ha dedicato in parte la canzone “Soldi“. Un rapporto difficile che ha visto il giovane cantante rivelare di essere cresciuto senza la presenza del padre. Un rapporto in parte raccontato nel brano vincitore di Sanremo 2019, visto che Alessandro Mahmoud preferisce mantenere del riserbo sulla sua vita privata.

Mahmood: Soldi e il rapporto con il padre

“Soldi” è il titolo della canzone che ha permesso a Mahmood di trionfare durante la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un brano che ha conquistato critica e pubblico diventando una vera e propria hit capace di conquistare anche il mercato israeliano e sfiorare per poco la vittoria all’Eurovision Song Contest 2019. Un ritornello accattivante che è entrato nella testa di milioni di italiani, ma che racconta (in parte) il difficile rapporto di un figlio col padre. “Io e mio padre abbiamo preso delle strade diverse, però ogni tanto ci sentiamo. Se devo fargli un augurio per la festa del papà gli auguro tutto il meglio” ha rivelato il cantante al Maurizio Costanzo Show lasciando trasparire un rapporto ancora oggi non confidenziale tra i due. Poco dopo Mahmood si è esibito sulle note di “Soldi” coinvolgendo ancora una volta il pubblico presente in studio.

Mahmood e Matteo Salvini: “la vicenda è stata strumentalizzata”

Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, Mahmood ha condiviso il palcoscenico con Matteo Salvini, vicepremier e Presidente della Lega che per l’occasione ha voluto chiarire una volta quanto successo dopo la vittoria del cantante a Sanremo 2019. “Hanno costruito delle polemiche inutili su di noi” ha detto Matteo Salvini parlando di Mahmood e precisando che il figlio è un suo grandissimo fan. “La vicenda è stata strumentalizzata” ha detto Mahmood, che poco dopo ha stretto la mano al vicepremier che prontamente ha replicato: “lui è milanese come me e mi devi fare un autografo, mio figlio è un tuo fan”.





