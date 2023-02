Mahmood/ “In questi anni dopo Sanremo mi sono successe cose bellissime”

Mahmood ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2023

Mahmood torna al Festival di Sanremo 2023 come ospite. Il cantautore, reduce dalla vittoria dello scorso anno con il brano “Brividi” portato sul palcoscenico con Blanco, ha vissuto un anno davvero magico. Un successo travolgente per il brano diventato uno dei più trasmessi dalla radio e tra i più ascoltati sulle piattaforme streaming. Il sogno di fare musica è diventato realtà; un sogno che ha più volte condiviso e raccontato come durante l’intervista rilasciata a il Venerdì di Repubblica. “L’ultima cosa che volevo fare era tornare a fare i cappuccini” – ha detto il cantante che prima di arrivare al successo è passato per X Factor e tantissimi sacrifici che l’hanno portato a conquistarsi un posto di tutto rispetto nel panorama artistico italiano.

Nato da madre sarda e padre egiziano, Alessandro Mahmoud ha vinto due volte il Festival di Sanremo: la prima nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi”. La musica è sempre stato il suo mondo in cui si rifugiava.

Mahmood e il sogno di fare musica

“Mi chiudevo nel ripostiglio senza finestra. Lì dentro avevo costruito i miei castelli, li collegavo con i fili. Pensavo che quei giochi fossero reali, mettevo tutti a letto quando uscivo, li coprivo con un lenzuolino. Ogni tanto riaprivo la porta per controllare che fosse tutto ok, se magari invece di dormire facessero chiasso” – sono state le parole di Mahmood rilasciate dalle pagine de il Venerdì di Repubblica parlando del suo sogno di fare musica.

La musica nel corso del tempo è diventata la sua migliore amica, ma anche una cura: ” c’è stato un cambiamento, mi sono imposto di essere più positivo. In questi anni mi sono successe cose bellissime, ma mi sono sempre buttato giù. Ora ho deciso di stare più tranquillo. È uno sforzo che devo fare”.

