Mahmood incontra il Nobel Yunus/ “Mi ha ricordato mio nonno, aveva lo stesso profumo”

Mahmood ha incontrato l’economista bengalese nonché premio Nobel per la pace 2006, Muhammad Yunus. L’incontro fra il due volte vincitore del Festival di Sanremo, e l’inventore di un sistema di piccoli prestiti destinati a imprenditori poveri, si è concretizzato a margine del Festival dell’Economia in corso in questi giorni a Trento, ed è stata un’occasione, come scrive il Sole 24 Ore “per cercare di definire il rapporto esistente tra economia e musica”. «Mi piace pensare che non ci sia un legame tra economia e musica – sono le parole dell’artista di Brividi – anche se grazie a quest’ultima sono nate le mie prime economie. I lavori che facevo cercando di mantenermi quando studiavo da musicista erano il cameriere o lo steward per eventi. Ho iniziato a scrivere per altri: la mia prima vera economia è nata come autore. Già allora ero in pace con me stesso, perché ero riuscito a guadagnare dedicandomi alla mia passione più grande».

E ancora: «È stata una chiacchierata molto interessante, sicuramente per la sua personalità, che in un modo o nell’altro ti cattura. E anche per la sua semplicità. Poi posso dire che ha un profumo che mi ricorda mio nonno, il padre di mio padre, che ho conosciuto al Cairo quando avevo 8 anni. Yunus mi ha ammaliato con il suo modo di fare, rilassato e calmo, anche mentre parlava di cose molto importanti: in particolare dei fondamenti della vita in cui tutte le persone dovrebbero credere. Mi ha fatto aprire gli occhi sotto alcuni punti di vista molto importanti e mi ha consigliato di leggere i suoi libri. Cosa che sicuramente farò».

MAHMOOD E BLANCO: “ABBIAMO UN RAPPORTO BELLISSIMO”

Mahmood, dopo aver incontrato Muhammad Yunus, ha parlato anche dei suoi prossimi impegni, nonché del suo rapporto con Blanco: «Abbiamo un rapporto bellissimo perché siamo stati insieme quasi tutto l’ultimo anno e per me è come un fratellino. Sicuramente spero di fare ancora qualcosa con lui, ma con altri artisti per il momento no, perché sono in tour da luglio e non ho avuto tempo per scrivere cose nuove. Ma spero di ricominciare a settembre».

