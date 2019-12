Mahmood / “L’Eurovision? C’era chi mi diceva di non partecipare” (Concerto Natale 2019)

Mahmood consacra il suo successo nella serata evento del concerto di Natale in Vaticano 2019. Dopo il trionfo sul palco del Festival di Sanremo, e in vista dei consensi che la sua musica ha collezionato nell’ultimo anno, l’artista torna in tv assieme ai big della musica italiana, protagonista di una serata di musica e di beneficenza. Tuttavia, a dispetto dei numerosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi dodici mesi, Mahmood è rimasto il ragazzo della porta accanto e, nonostante il successo, continua a mettere al centro della sua vita l’amore per la famiglia: “Quest’ultimo periodo l’ho vissuto un po’ come un treno, è sicuramente uno degli anni belli della mia vita – dice il cantante a Business Insider – Sicuramente dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto. Una cosa che cerco di fare è mantenere le mie abitudini, anche i rapporti con gli amici, la mia famiglia”.

Mahmood all’Eurovision: “Non mi sono posto il problema e…

A contribuire al successo di Mahmood, oltre al suo talento e alla vittoria conquistata nell’ultimo Festival di Sanremo, la partecipazione all’Eurovision Song Contest dove, proprio con il brano “Soldi” è riuscito a ottenere un ottimo secondo posto. A quanto pare, però, c’è stato qualcuno che, poco prima della sua partecipazione, avrebbe cercato di bloccare la sua esibizione, consigliandogli di rinunciare al posto che, come vincitore del Festival di Sanremo, gli spettava di diritto: “Dopo Sanremo c’era chi mi diceva di non andare all’Eurovision – ricorda Mahmood – In Italia non ha mai avuto tutto questo appeal, sembrava un po’ l’elenco degli avanzi. Io però ero curioso dell’esperienza e non mi sono posto il problema se fosse da sfigati”. Per fortuna, però, l’artista ha scelto di seguire il proprio istinto, conquistando l’ennesimo trionfo della sua straordinaria carriera artistica.

Mahmood: “È l’anno più importante della mia vita”

Mahmood ha rivelato di recente che non si sarebbe mai aspettato di ottenere la vittoria sul palco del Festival di Sanremo. Ottenere il primo posto, scavalcando il favorito Ultimo, è stata infatti una vera e propria sorpresa testimoniata, in particolare, dall’emozione sul suo volto. E da quel momento, per lui si sono aperte le porte del successo, che in breve tempo ha contagiato l’Europa intera: “Vincere Sanremo era già oltre le aspettative”, ha spiegato il cantante a Rockol.it. “Sono andato all’Eurovision senza ansia, pensando che avevo già ottenuto quel che volevo dalla vita. Ma da lì è arrivata questa botta incredibile dell’estero”. Oggi Mahmood è amatissimo dai ragazzi e dagli adulti; le sue canzoni sono un successo e ogni cosa che ruota attorno a lui suscita curiosità: “È l’anno più importante della mia vita e la paura è solo che possa finire”, si legge su Rockol, “quindi cerco di fare più cose possibili”.



