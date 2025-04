Non si ferma l’amore di Mahmood per la sua musica. In un parco di Milano il cantante ha incontrato i giornalisti di Tv Sorrisi e Canzoni rispondendo ad alcune domande sul nuovo tour “Nei letti degli altri“, abbreviato come N.L.D.A. Per la copertina della foto ha scelto di ricoprirsi il viso di cuori e di cristalli, confessando di averci messo un’ora e mezza con la make-up artist per metterli sulla faccia. Per uno dei brani, invece, ha scelto una foto di quando era bambino e indossava una parrucca rosa.

“Mi vergognavo di questa foto“, spiega Mahmood, “adesso mi diverte. Ho voluto usarla per il singolo per sfatare la paura di mostrarmi per quello che ero e quello che sono“. Spesso racconta di guardare le foto di quando era piccolo grazie a sua madre che ha degli album in uno sgabuzzino: “Non mi va di dimenticare“. Ma vi siete mai chiesti come Mahmood si prepari per i suoi concerti? Cantante stimatissimo e sempre sold out, ha svelato a Tv sorrisi e canzoni quello che fa la mattina e il pomeriggio per gestire l’ansia ai suoi eventi musicali.

Mahmood, la sfilata di Yohji Yamamoto e il cambio di programma dell’ultimo minuto

“Come ti prepari ai concerti?” chiede il giornalista a Mahmood. Il cantante spiega di allenarsi tutti i giorni nel pomeriggio, mentre la mattina – racconta con ironia – di non essere pronto a gestire la sua vita essendo K.O. Una delle altre grande passioni dell’artista è la moda, tanto che ha sfilato per la collezione di Yohji Yamamoto, stilista giapponese di fama mondiale. “Il giorno della sfilata”, racconta, “Ha cambiato idea su come dovevamo camminare“, dice, spiegando che avrebbe dovuto fare la passerella come fossero sotto la pioggia o la neve.