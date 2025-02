Dalla commozione alle risate: sono tante le emozioni provate e suscitate da Mahmood con la sua sorpresa a C’è posta per te 2025. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sui social è diventato virale il momento di un regalo in particolare per Claudia, la ragazza a cui il fidanzato ha voluto fare una sorpresa appunto facendogli conoscere l’artista. Tra i regali che ha portato con sé, il cantante ha mostrato una collanina che ha un valore importante per lui, perché gli ha portato tanta fortuna, stando al racconto che ha fatto brevemente prima di consegnarla.

Mahmood si è poi spinto oltre, facendola indossare alla ragazza, finendo però per commettere una gaffe che ha divertito anche sui social. Anziché aprire la collanina per metterla al collo di Claudia, ha provato a fargliela indossare direttamente dalla testa, peccato però che fosse impossibile farla passare da lì, La scenetta ovviamente è stata ripresa e sui social è stato pubblicato anche un video che ripropone questa gaffe di Mahmood.

Le reazioni social alla gaffe di Mahmood a C’è posta per te 2025

“Puntata senza senso con Mahmood sconnesso che tenta di strangolare la destinataria di un regalo con una collana, la famiglia con sottotitoli e il vecchietto che fa karate e confonde un amore di sessant’anni prima con la Meloni #cepostaperte“, la sintesi fatta da un utente in merito alla puntata, partendo dalla gaffe di Mahmood.

Un altro ha fatto notare il disorientamento causato dal cantante: “Non Mahmood che voleva metterle la collana senza aprire il gancio. Lui deve essere sempre il più sconnesso di tutti“. Fortunatamente è intervenuta Maria De Filippi suggerendogli di aprirla prima…

Mahmood stava per strozzare la signora pur di non aprire la collana per metterla lui è me in qualsiasi situazione della vitapic.twitter.com/FO22uYX9AG — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) February 22, 2025