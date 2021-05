Mahmood, video Klan/ Il singolo anticipa l’album Ghettolimpo in arrivo l’11 giugno

Mahmood ha pubblicato il video di ”Klan”, il suo ultimo singolo che anticipa l’uscita dell’album Ghettolimpo. Quest’ultimo arriverà l’11 giugno 2021 e rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato il suo posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con quel tratto unico che lo contraddistingue nel panorama contemporaneo. Ghettolimpo ci porterà in un mondo dalle molteplici sfaccettature, ogni traccia rimanda ad una sua simbologia e alla storia di un personaggio che si rivelerà brano dopo brano.

Mahmood, con il nuovo album, rappresenta un universo popolato dagli dei dell’Olimpo uniti alle esperienze di eroi moderni che cercano di superare gli ostacoli della vita. Ad anticipare il progetto discografico, oltre a ”Klan”, sono stati pubblicati altri due singoli: ”Inuyasha”, già disco d’oro, e ”Zero”, colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix di Antonio Dikele Distefano. All’interno di Ghettolimpo ci saranno anche le già conosciute ”Rapide” e ”Dorado”, con cui il cantante ha dominato le Top 10 nel 2020 e collezionato un totale di 15 dischi di platino, 6 dischi d’oro e più di 400 milioni di streaming.

Klan, il video girato in Sicilia

Il videoclip della canzone ”Klan” vede la direzione di Attilio Cusani e la Sicilia come location, esattamente Fiumara d’Arte (nel Parco dei Nebrodi), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali in Europa di arte contemporanea. Le riprese che hanno coinvolto Mahmood sono state effettuate nelle stanze dell’albergo museo Atelier sul mare e presso le bellissime sculture monumentali del Parco: si vedono la Piramide – 38° parallelo di Mauro Staccioli, l’onda blu di cemento Energia mediterranea di Antonio di Palma situata a Motta d’Affermo e la finestra blu sul mare Monumento ad un poeta morto di Tano Festa nel comune di Reitano.

Ad affiancare la produzione e la stesura del brano c’è DRD (Dario Faini, in arte Dardust), che aiuta Mahmood a svelare un nuovo tassello di quello che è l’universo raccontato nel concept album. I ritmi urban di ”Klan” accompagnano un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco.





