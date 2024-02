Mahmood, vincitore Sanremo 2024?/ “Tuta gold” profuma già di successo ma le polemiche non mancano…

Mahmood approccia alla finale di Sanremo 2024 con la giusta consapevolezza: “Tuta gold” è già un successo

Mahmood, l’artista che ha fatto impazzire l’Italia con “Soldi” nel 2019 e ha emozionato con “Brividi” nel 2021, sogna la vittoria del Festival di Sanremo 2024 con la nuova canzone “Tuta gold”. Il suo ritorno sul palco per la finale di Sanremo 2024 è carico di aspettative e i fan faranno di tutto per spingerlo verso il podio. Con un sound mediterraneo e un testo autobiografico, “Tuta gold” è destinata a diventare un altro tormentone. La canzone parla della vita del cantante, con riferimenti alla periferia e al rapporto non semplice con suo padre.

Il ritornello spopola sui social e conferma la capacità di Mahmood di coinvolgere il pubblico. Ma non tutti sono entusiasti della performance di Mahmood al Festival di Sanremo quest’anno. Simone Pillon, ex senatore leghista, ha criticato le sue esibizioni sul palco, definendole “propaganda LGBTQ+”. Mahmood, in realtà, è stato criticato più per il look, con tacchi e monospalla, che per il testo o il significato della sua canzone.

Mahmood e Tuta Gold a Sanremo 2024: il web lo incorona, ma non mancano le critiche…

Ad ogni modo le critiche non sembrano scalfire Mahmood, che continua a brillare sul palco di Sanremo 2024 con la sua energia e la sua voglia di spaccare il mondo. Il cantante è determinato a conquistare il podio e a dimostrare il suo talento una volta di più.

Il suo percorso a Sanremo 2024 è stato un crescendo continuo e ora Mahmood vuole provare a completare l’opera regalandosi una grande finale. Una finale che i fan di Mahmood sono pronti a seguire in massa, per sostenere il proprio beniamino e farlo volare in cima alle classifiche. Difficile dire se riuscirà a centrare il podio o la vittoria, di sicuro il giovane concorrente è tra i candidati favoriti.

