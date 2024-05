Mahmood:”Da piccolo mi bullizzavano”/ “Sono cresciuto solo con mia madre, mi ha dato tutto”

Mahmood è nel cast dell’evento musicale Una Nessuna Centomila, per raccogliere fondi da destinare ai centri anti violenza di genere e sensibilizzare il pubblico sui diritti delle donne. Per l’occasione ha duettato con Fiorella Mannoia e si è esibito anche riproponendo il grande successo “Tuta Gold” con un siparietto speciale nel quale anche la cantante ha provato a mimare il famoso balletto, che è già diventato virale sui social. Il cantante ha spesso parlato del suo particolare rapporto di rispetto nei confronti del genere femminile, proprio perchè cresciuto solo con la madre che ha fatto moltissimi sacrifici per non fargli mai mancare l’altro genitore.

“Io sono cresciuto solo con mia madre, quindi il rispetto verso la donna è una delle mie basi” Aveva detto in una intervista. E spesso inoltre, anche nelle sue canzoni, inserisce riferimenti all’abbandono subito da piccolo e proprio per questo, aveva avuto recentemente un dibattito con il padre, che si era dispiaciuto delle dichiarazioni, affermando invece di aver continuato nel tempo a cercare di costruire un rapporto con il figlio.

Mahmood, ha partecipato al concerto Una Nessuna Centomila duettando anche con Fiorella Mannoia e dichiarando di essere molto orgoglioso di aver fatto parte dell’iniziativa benefica a tutela della parità. L’artista infatti ha da sempre mostrato impegno nel parlare di temi sociali come l’uguaglianza di genere, i diritti delle donne e la lotta alle violenze. Perchè, come ha confermato Mahmood molte volte raccontando le esperienze personali dell’infanzia, è stato anche lui vittima di bullismo in passato. Soprattutto di aver subito insulti per la forma fisica e per le origini egiziane del padre.

“Fisicamente non ero grande e grosso come adesso, ma un ragazzino sovrappeso con gli occhiali“, aveva dichiarato al Corriere della Sera dopo l’ultima partecipazione a Sanremo, ricordando anche le critiche a sfondo razzista che spesso gli vengono rivolte ancora oggi a causa del suo nome. Ma come ha poi concluso il cantante, il successo è la dimostrazione che le difficoltà fortificano: “Ringrazio tutte le situazioni infelici della vita perché sono riuscito a superarle in un modo che mi ha fortificato e reso più grande a livello emotivo” .











