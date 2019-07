Mahrez dedica gol a lepenista/ Tifava Nigeria: “Se vince Algeria scontri in Francia”

«Questo gol è per te»: così Riyad Mahrez risponde a Julie Odoul dopo il triplice fischio di Algeria-Nigeria, gara terminata 2-1 e valida per le semifinali di Coppa d’Africa 2019. Perché questa dedica? Il fantasista del Manchester City ha deciso il confronto con le Super Aquile grazie ad una punizione magistrale al 95’ e, nel post-partita, ha colto la palla al balzo per rispondere al politico del Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen. Uno scontro a distanza nato dopo la vittoria dell’Algeria sulla Costa d’Avorio ai quarti di finale: le celebrazioni dei migliaia di algerini residenti a Montpellier ha causato scontri e momenti di tensione, con una donna morta perché investita da un’auto guidata da un tifoso in festa e decine di feriti. 74 fermi in totale, un caos che ha spinto Odoul a “tifare” Nigeria affinchè non si ripetessero scene simili sul territorio francese in occasione della parata del 14 luglio per la Presa della Bastiglia…

ALGERIA-NIGERIA, MAHREZ DEDICA GOL A LEPENISTA

«Per impedire il proseguimento delle violenze e dei saccheggi, per evitare la marea di bandiere algerine, per tutelare la nostra festa nazionale, non attendete Castaner. Abbiate fiducia negli undici giocatori nigeriani!», così ha twittato ieri Julien Odoul e Mahrez ha colto la palla al balzo subito dopo la vittoria della sua Algeria: «Quel calcio di punizione era per te. Siamo insieme», con tanto di bandiere di Algeria e Francia. Una risposta che sta facendo il giro del web e che ha riaperto il dibattito in Francia tra le posizioni del partito di Marine Le Pen e il resto dell’opinione pubblica. Il tweet di Riyad Mahrez ha raccolto centinaia di like e retweet, anche se in realtà in Francia la situazione non è migliorata: registrati scontri in diverse città a causa dei caroselli dei tifosi algerini, situazione di tensione in particolare a Marsiglia.

😂😂😂 le coup franc était pour toi. On est ensemble 🇩🇿🇫🇷 https://t.co/nQrkYIrUU0 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 14 luglio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA