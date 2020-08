Mai fidarsi del mio vicino/ Su Rai 2 il film con Vivica A.Fox (oggi, 28 agosto 2020)

Mai fidarsi del mio vicino va in onda su Rai 2 oggi, 28 agosto 2020, con inizio alle 21.20. La regia vede la conduzione di un regista abile nel B-movie, genere nel quale ha molti estimatori, film spesso mai giunti in Italia se escludiamo il passaggio sui grandi schermi di ‘Creepozoids’, un horror di seconda classe ideale per “scream queen”, un film sci-fi tutto urla e mostri nati e cresciuti tra silicone e post-produzione. Nel cast di Mai fidarsi del mio vicino’ troviamo la bella e talentuosa Vivica A. Fox, conosciuta al pubblico italiano per la sua presenza nella ‘soap’ ‘Febbre d’amore’, ma noi vogliamo esaltare i suoi casting filmografici come nel capolavoro firmato Oliver Stone ‘Nato il quattro luglio (Born on the Fourth of July)’ oppure ‘Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (Ella Enchanted)’ al fianco di Anne Hathaway, per non dimenticare infine ‘Independence Day – Rigenerazione (Independence Day: Resurgence)’ di Emmerich. Al suo fianco un buon cast nel quale Trevis Burns, belloccio australiano che sta cercando di emergere dal mondo della fiction televisiva per approdare al cinema da grande schermo.

Mai fidarsi del mio vicino, la trama del film

Ecco la trama di Mai fidarsi del mio vicino. Katie è un’adolescente che come tante altre ragazze americane, durante la fase definita ‘young adult’ inizia a mostrare problematiche comportamentali a livelli tali che gli assistenti sociali le impongono gli arresti domiciliari per evitarle il carcere e tutte le problematiche legate ad un’esperienza così estrema per una ragazza comunque non dedita al crimine inteso come omicidio o rapina.

Recuperabile? Forse: gli assistenti sociali credono in lei ma non sanno che nel suo palazzo vive un ragazzo quasi pari età, John, dirimpettaio di bell’aspetto, il classico bravo ragazzo del quale Katie si innamora ma scoprirà ben presto che dietro quel visino d’angelo si nasconde, forse, condizionale d’obbligo perché tutta la trama vive sulla suspense del mistero, un probabile demone dal passato pernicioso.

