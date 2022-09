Mai fidarsi di mia figlia/ Su Rai 2 il film con Claire Coffee

Mai fidarsi di mia figlia, film di Rai 2 diretto da Ian Niles

Mai fidarsi di mia figlia arricchisce la programmazione televisiva di Rai 2 oggi, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film di genere thriller Mai fidarsi di mia figlia. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2019 e distribuito direttamente sulla circuito televisivo.

La regia del film Mai fidarsi di mia figlia porta la firma di Ian Niles che si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast figurano tra gli altri Claire Coffee, Matt Dallas, Jordan Lane Price, Lam Obergfoll, Lauren DiMario e Will Tomi.

Mai fidarsi di mia figlia, la trama del film

Leggiamo la trama di Mai fidarsi di mia figlia. Quella che sembra essere una perfetta famiglia americana in realtà nasconde un drammatico segreto che ben presto porterà da numerosi problemi. La famiglia è composta da Katie, Greg, Lauren e Tommy. Il papà è una persona equilibrata che peraltro si è dimostrata un bravo e stimato medico che spesso si trova in giro per il mondo per convegni su tantissime tematiche scientifiche. Sua moglie invece è una psicoterapeuta a sua volta capace di reinventarsi dal punto di vista professionale e sembrerebbe anche per quanto concerne l’ambito sentimentale.

La famiglia si completa con due figli adolescenti ossia Tommy il maschietto e la giovane Lauren. Tuttavia il capofamiglia Greg viene da una pregressa esperienza sentimentale dalla quale è nata un’altra figlia di nome Samantha. Quest’ultima è stata trascurata nel corso degli anni per una scelta fatta dal padre anche in ragione della lontananza fisica con la sua ex moglie. Tutto sembra cambiare quando la sua ex compagna di vita muore tragicamente e Greg si vede quasi costretto dal punto di vista etico nell’invitare Samantha a venire a vivere con lui.

In questo modo lui pensa di poter recuperare tutto il tempo perso e un rapporto ottimale con lei. Purtroppo si tratterà di un drammatico errore perché la giovane ragazza si dimostra una persona molto pericolosa capace di manipolare con incredibile lucidità tutti i componenti della famiglia mettendo il l’uno contro gli altri. Quella serenità sembra essere soltanto un triste ricordo con Greg che inizia a dubitare della fedeltà della moglie mentre tra i genitori e figli ci sono rapporti a dir poco burrascosi. Katie però, ad un certo punto, intuisce il problema e cerca di risolvere ma dovrà fare i conti con delle resistenze del marito sempre più alle prese con i sensi di colpa per aver abbandonato questa sua figlia.

