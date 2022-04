“Mai più chat con studenti e genitori”/ Nuove regole social per i docenti del Lazio

Stretta da parte dell’Associazione nazionale presidi del Lazio nei confronti dell’utilizzo dei social da parte dei docenti. Come riferisce il Corriere della Sera è infatti scattata una revisione del codice deontologico, la cui ultima versione è datata 2012, di modo da limitare l’uso degli strumenti digitali, e in particolare le interazioni fra docenti e studenti su WhatsApp, Facebook e TikTok. «Vanno evitate le chat con genitori e con studenti, se non per questioni di natura urgentissima come una gita che salta all’improvviso», sottolinea al quotidiano di via Solferino, Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma. «Vorremmo bandire i gruppi WhatsApp in cui i genitori chiedono perché il figlio ha preso 7 invece di 8».

INSEGNANTI & GREEN PASS/ I danni del "taglia e incolla" fatti dal ministero dell'Istruzione

Obiettivo, evitare che vengano pubblicati sui social quei contenuti che «ledono l’immagine degli istituti scolastici». Rusconi aggiunge: «La critica va bene, ma non la diffamazione e anche chi mette like a questo tipo di contenuto è ritenuto dalla legge colpevole». Soddisfatto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, che commenta: «l’utilizzo sfrenato delle chat non porta a nulla di buono, le comunicazioni devono avere un carattere di ufficialità».



LAZIO, NUOVO CODICE DOCENTI, ATTILIO FRATTA: “PERCHE’ FAR PORTARE IL CELLULARE A SCUOLA?”

In ogni caso, ricorda Giannelli, il nuovo Codice «Non ha un valore amministrativo, ma un valore etico e di prevenzione», anche se non si è esclude che lo stesso “vademecum”, venga presentato all’Aran per inserirlo nel contratto di lavoro nazionale. Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, chiede però anche l’intervento delle famiglie: «Perché far portare a scuola il cellulare agli alunni se è vietato? La regola c’è ma pochi la rispettano e scarsamente si sanziona chi non la segue».

UNIVERSITÀ/ Come ridarle valore dopo 40 anni di neoliberismo e "mito del garage"

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda degli insegnanti, aggiunge invece che per i docenti «andrebbe prima di tutto rispettato il diritto alla disconnessione», mentre Anna Maria Riccio, del Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’Istituto, spiega: «Preferirei che fosse utilizzata sempre la piattaforma ufficiale per le comunicazioni però dovrebbero avere tutti la formazione necessaria per utilizzarla». Codice bocciato infine dalla Rete degli studenti medi: «Un parere poco utile e fuori dal tempo. Serve educare alla tecnologia, non disincentivarla».

LEGGI ANCHE:

SCUOLA/ Guerra, pandemia e concorsi: istruzioni per no darle il colpo di grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA