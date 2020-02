Mai scherzare con le stelle!, Purchè finisca bene/ Anticipazioni e trama 11 febbraio

Purchè finisca bene riprende la sua corsa con un nuovo ciclo di film, in partenza nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 11 febbraio 2020. Il primo appuntamento si intitola “Mai scherzare con le stelle!“ ed è diretto da Matteo Oleotto. Al centro della trama una giovane netturbina che ama l’astrologia e l’oroscopo. Il cast è composto invece da Pilar Fogliati, che darà il volto alla protagonista Ines, e Alessandro Roja che conosceremo invece nel ruolo di Alfredo. Interessante anche la partecipazione di Carlotta Natoli in qualità di guest star. In ruolo minore troveremo inoltre Fiorenza Pieri per il personaggio di Erika, l’attore Adriano Pantaleo per quello di Roberto e Maurizio Fanin nei panni di Antonio. Si unisce anche Ariella Reggio nei panni di Luisa.

PURCHÈ FINISCA BENE, MAI SCHERZARE CON LE STELLE!, LA TRAMA

La trama di Mai scherzare con le stelle! del ciclo Purchè finisca bene ci parla di Ines, una giovane psicologa che nella vita lavora come operatrice ecologica. La protagonista ha anche una grande passione per l’astrologia e non solo: sa come mentire alla perfezione. La sua personalità così particolare le ha permesso di stringere sul lavoro un forte legame con Rosalyn, una collega piuttosto eccentrica. Un’anima affine alla sua insomma. Ines ha inoltre un vicino di casa, Alfredo, un ricercatore universitario laureato in robotica. L’uomo sta tra l’altro progettando un robot in grado di comprendere i desideri degli umani, una vera rivoluzione per l’intera umanità. Un imprevisto però rischia di danneggiare l’invenzione di Alfredo: una tubatura rotta a casa di Ines provoca infatti un gocciolamento dal suo soffitto che va a finire sul robot. I due giovani trovano però modo di incontrarsi proprio grazie a questo evento, anche se l’antipatia è reciproca. Soprattutto perchè vivono in due mondi completamenti opposti. La situazione si complica quando Ines riceve la visita inaspettata dei genitori: la donna decide così di rifugiarsi a casa di Alfredo per riuscire a vivere un momentro di tranquillità. I genitori però finiscono per credere proprio per questo che Alfredo sia il suo fidanzato. Come andrà invece la convivenza forzata fra Ines e l’uomo che tanto detesta? Dietro l’angolo potrebbe esserci proprio Cupido, pronto a scoccare una delle sue frecce.

