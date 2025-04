Maia Makhateli è tra le ballerine ospiti dello show evento “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle trasmesso in prima serata su Rai1è tra i ballerini ospiti dello show evento “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle che omaggia una delle arti più amate del nostro Paese: la danza. La prima ballerina è pronta a condividere ancora una volta il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia davvero unica nel suo genere. Una carriera in parte scritta quella di Maia, visto che entrambi i genitori Nikoloz Makhateli e Marina Loladze erano primi ballerini del Teatro dell’Opera e del Balletto di Stato di Tbilisi, in Georgia. Una passione nata sin da bambina, visto che Maia era sempre alle prove con i genitori al punto da raccontato alla stampa: “Da bambina, conoscevo già tutti i termini e i passi del balletto”.

Tommaso Parazzoli, chi è/ Il campione di tip-tap "dalla Strada al Palco" di Viva la danza di Roberto Bolle

Anche il fratello David è un ballerino e ha studiato presso la Scuola di Balletto Statale Vakhtang Chabukiani dove Maia sognava di iscriversi un giorno. “Non ho mai frequentato una scuola amatoriale, ma facevo sempre ‘giochi di danza classica’ con mio padre” – ha raccontato la prima ballerina che sin da bambina è stata incoraggiata dai genitori.

Chi è Ildar Young, ballerino a 'Viva la danza'/ "Danza, attraverso di lei mostro le mie emozioni"

Maia Makhateli, la carriera di ballerina: tutto è iniziato grazie ai genitori

La danza ha indubbiamente segnato la vita di Maia Makhateli che è cresciuta sognando di diventare come la ballerina francese Sylvie Guillem. “Da bambina, volevo diventare esattamente come lei, ma anche da quando ho capito che non avrò mai la sua altezza o i suoi piedi, lei continua a ispirarmi a superare sempre i miei limiti e a continuare a mettermi alla prova” – ha raccontato la ballerina che all’età di nove anni entra nella Vakhtang Chabukiani State Ballet School. E’ l’inizio di una nuova vita, visto che Maia conosce le regole e il rigore della danza. Ad un certo punto però il padre accetta un incarico in America costringendo tutta la famiglia ad un trasferimento. “Avevo quindici anni e immaginavo di finire in una specie di New York”, ha raccontato Maia, “ma ci è voluto un po’ per abituarmi all’Idaho”.

Lamont Jacobs, padre di Marcell Jacobs/ 14 anni senza vedersi: "Non mi importava niente di lui"

Continua a studiare danza vincendo il concorso della Denver Ballet Guild siglando così il primo contratto a soli 16 anni con il Colorado Ballet. Nonostante la giovane età viene scelta per ruoli importanti e prestigiosi che molto presto la spingono a trasferisci in Inghilterra dove entra nella Birmingham Royal Ballet. Successivamente viene scelta dal Dutch National Ballet: “pensavo di rimanere per un anno. Non avrei mai immaginato che mi sarei davvero stabilita qui”.