Maica Benedicto confessa i suoi sentimenti per Tommaso Franchi del Grande Fratello: “Sento qualcosa di forte”

Sono bastati pochi giorni in un’altra Casa del Grande Fratello per sconvolgere dinamiche e sentimenti. Se Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare alla passione al Gran Hermano, la concorrente spagnola Maica Benedicto ha lasciato il cuore in Italia, visto che ha preso una sbandata per Tommaso Franchi. In pochi giorni Maica ha iniziato a provare dei sentimenti importanti per lui, e ora che è tornata in Spagna spera di rivederlo presto.

Durante una chiacchierata con Shaila, ora tornata in Italia, Maica ha ammesso di sentire qualcosa di forte per Tommaso: “Senti qualcosa di forte per Lorenzo? Ti capisco benissimo. – ha detto alla ballerina – Quando mi si avvicinava Tommaso avevo la stessa sensazione.” Maica ha trovato tra loro una bella energia sin da subito, sottolineando poi la gentilezza del gieffino: “Sono entrata e lui subito mi ha portato un bicchiere d’acqua. Era super gentile e attento, molto carino.”

Maica Benedicto vuole rivedere Tommaso: “Ho bisogno di guardarlo in faccia”

Il Gran Hermano ha poi mostrato a Maica Benedicto le immagini della reazione di Tommaso Franchi alla sua uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello; lei se n’è detta stupita: “All’inizio erano i maschi tutti insieme e gli hanno dato la notizia: ‘Lei è dovuta uscire’. E Tommaso ha parlato subito e ha detto tipo: ‘Oddio ma cosa? Perché? Che succede? Ma è uscita per me?’. Poi ho visto delle immagini dove era lui da solo e diceva: ‘Lei è una ragazza semplice, buona, carina, per nulla snob. E mi piace, mi piace tanto'”, ha raccontato la spagnola a Shaila. In risposta, la ballerina l’ha invitata a viversi questo sentimento, dicendole che, una volta in Italia, avrebbe raccontato tutto a Tommaso. Maica ha allora concluso: “Quando lo guardavo negli occhi era speciale. Non riuscivo a smettere di guardarlo. Era come se mi attirasse a sé. Voglio vederlo, ho bisogno di guardarlo in faccia”.