Maicon in Serie D?/ L’ex Inter pronto al ritorno in Italia: lo vuole il Sona

L’ex terzino destro campione d’Europa con l’Inter, Maicon, potrebbe tornare in Italia. Il 39enne brasiliano è infatti pronto ad iniziare la terza avventura nel Belpaese dopo aver indossato la casacca nerazzurra e quella giallorossa della Roma, ma questa volta non in Serie A, e nemmeno in Serie B. Le ultime indiscrezioni circolanti danno infatti Maicon pronto a sbarcare in Serie D, fuori dai professionisti. La meta prescelta sarebbe Padova, e dello sbarco dell’ex vincitore del Triplete ne ha parlato Claudio Ferrarese, il direttore sportivo del Sona, squadra di calcio dilettantistico locale: “Non voglio sbilanciarmi – le sue parole rilasciate ieri a Padova Sport – ma è tutto vero. Questa è un’idea di un mese e mezzo fa, ci sono tanti passaggi da fare, non diamola per conclusa. Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. Maicon gioca ancora con il Villa Nova in Brasile e sta bene fisicamente. Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno ed un salto di visibilità per noi”.

MAICON IN SERIE D? “FINO A CHE NON LO VEDO…”

Maicon al Sona sembra quasi fantacalcio tenendo conto della prestigiosa carriera del terzino brasiliano, che ha indossato anche le casacche del Monaco e del Manchester City, e che all’apice della sua carriera è stato probabilmente il miglior terzino destro al mondo. Ma Claudio Ferrarese, ex calciatore di Verona e Cittadella, sembra realmente intenzionato a fare il colpo del secolo: “L’idea nasce tramite conoscenze – racconta Ferrarese a Calciomercato.com – nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d’interesse, e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione”. Ma finchè non lo vede, Ferrarese non ci crede: “Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme”. L’ultima squadra in cui ha giocato Maicon è il Villa Nova, formazione brasiliana in cui l’allenatore è un altro ex Inter e Roma, leggasi Amantino Mancini.



