Maignan al Milan/ Ufficiale: il portiere ex Lille ha firmato fino al 2026

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti: Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan per la prossima stagione 2021-22 della Serie A. Con una stringata nota, il club del diavolo ha fatto saper che il numero 1, ormai ex del Lille campione di Francia, ha firmato un contratto pluriennale, con validità fino al 30 giugno del 2026: ricordiamo che al Diavolo è costato 15 milioni di euro strappare il giocatore classe 1995 dalla formazione francese. In aggiunta si legge che Maignan ha già scelto il suo numero di maglia in rossonero e presto dunque vestirà il 16 (come già succedeva in Francia con il Lille), come prima di lui hanno fatto Bertolacci, Poli, ma pure Kalac e Lehmann tra i portieri.

MAIGNAN AL MILAN: LO VEDREMO AGLI EUROPEI

Con un colpo a sorpresa, ancor prima che inizi la finestra estiva del calciomercato ecco che il Milan ha già chiuso la questione portiere: messo alla porta Gigio Donnarumma e le richieste del suo agente Mino Raniola, il club del diavolo non ha perso tempo e si è già assicurato il pilastro della formazione di Pioli per la prossima stagione calcistica. La mossa pure sembra essere stata apprezzata dalla tifoseria rossonera, che già nelle scorse settimane aveva mostrato irritazione per la vicenda Donnarumma e ancor più per il suo epilogo. E ora, sognando già il prossimo impegno in Champions, tra il popolo rossonero serpeggia una gran voglia di ammirare Maignan all’opera in campo. Pure non dovremo attendere molto: il francese infatti è stato convocato dal ct Deschamps per la selezione transalpina protagonista ai prossimi Europei, in programma già l’11 giugno.

Mike’s Rossonero adventure begins! ✍️ Ecco il nostro primo nuovo acquisto! ✍️ #SempreMilan pic.twitter.com/kA6UAn9A0s — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

