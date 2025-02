Maika Randazzo lancia una pesante stoccata a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato del Grande Fratello

Maika Randazzo è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione estiva di Temptation Island 2024. La tentatrice ha legato, nel corso della sua avventura, con Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella, e stava anche per entrare nella Casa del Grande Fratello se Lino non avesse commesso l’errore ormai noto a tutti. Sta di fatto che Maika, nel corso di un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha parlato proprio di Grande Fratello, lanciando una stoccata alla coppia Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato.

Dopo aver ammesso che la sua concorrente preferita in gioco è Helena Prestes, Maika ha dichiarato: “Shaila e Lorenzo? Stenderei un velo pietoso. Se c’è un sentimento tra di loro non riesco a capirlo, ma come telespettatrice ho visto tanti, tantissimi atteggiamenti che… anche meno!” ha tuonato l’ex tentatrice, definendo poi il loro rapporto nella Casa “una registrazione in loop”.

Maika: “Ecco cosa penso del trono di Francesca e Martina a Uomini e Donne”

Maika Randazzo ha detto anche la sua sul trono di Uomini e Donne di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, che come lei hanno partecipato a Temptation Island. Della prima ha detto: “Inizialmente la vedevo un po’ vuota come persona, ma seguendo il percorso mi sono ricreduta, perché è stato veramente bello, mi è piaciuto”.

Parlando di Francesca invece, l’ex tentatrice ha ritenuto che non fosse ancora pronta per intraprendere un percorso da single a Uomini e Donne: “Io credo che quando si esce da una relazione che è stata etichettata come tossica, non è facile rimettersi in gioco. – ha dichiarato Maika, concludendo – Quello che non avrei fatto io è mettermi in gioco non essendo ancora pronta. Lei non era pronta!”

