Maiorca, schianto elicottero-aereo ultraleggero/ 7 morti, pilota italiano e 2 bimbi

Giornata nefasta per gli incidenti aerei: dopo la Svizzera ora è Maiorca a fare notizia e sempre purtroppo con una tragedia in termini di vittime umane. Sette i morti nella terribile collisione in aria tra un elicottero e un piccolo aereo ultraleggero sull’isola spagnola di Maiorca: tra le vittime purtroppo si contano due bambini e anche un cittadino italiano, pare il pilota dell’elicottero poi precipitato sull’isola. Il governo delle Baleari ha fatto sapere che l’incidente ancora misterioso per le cause è avvenuto alle 13.35 nel vicino comune di Inca: lo schianto pazzesco è avvenuto a bassa quota con l’elicottero precipitato e l’ultraleggero pesantemente danneggiato e poi caduto anch’esso. Il Premier Pedo Sanchez ha espresso profonde condoglianze per tutte le vittime aggiungendo di star seguendo l’evoluzione della situazione «con preoccupazione rispetto a quanto emerge da Maiorca». Secondo El Pais il pilota italiano è partito con il suo elicottero dall’aerodromo Son Bonet, nel comune di Marratxí dell’isola, ed è andato a prelevare una famiglia tedesca con padre, madre e due figli minori tutti purtroppo morti poi nello schianto.

7 MORTI A MAIORCA, ANCHE UN ITALIANO

Secondo una prima ricostruzione di El Pais, l’aereo ultraleggero precipitato a Maiorca faceva parte della compagnia Aeroprakt e aveva lasciato l’aeroporto di Binissalem con due spagnoli adulti e un piano di volo intorno all’area. «L’aerodromo di Binissalem dal quale è decollato insieme ad un’altra persona, è vicino al luogo dell’incidente», spiega l’agenzia Efe poco fa. Secondo la testimonianza di un amico dei due spagnoli morti sull’ultraleggero – riportato da Repubblica – «la moglie lo ha guardato dal campo di aviazione di Binissalem. Ha visto il fumo e mi ha detto che l’ha visto cadere». Nessuno dei passeggeri è purtroppo sopravvissuto all’impatto, ma sono stati scongiurati ulteriori decessi nell’area di impatto: va chiarito come abbiano fatto elicottero e aereo ultraleggero a venire in contatto. Le squadre di emergenza hanno cercando di spegnere l’incendio generato ancora dopo diverse ore.





