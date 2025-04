Maiori, Salerno: oltre al mare cristallino un entroterra dal fascino unico

Maiori è un borgo situato sulla Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno ed è la proposta della Campania per la finale de Il Borgo dei Borghi 2025. I meravigliosi comuni posti lungo la costa sono collegati tra di loro tramite le curve e i tornanti caratteristici di quelle zone. Susseguendosi uno dopo l’altro e lasciando spazio a degli scenari unici che non smettono mai di sorprendere i visitatori.

Tra questi troviamo il borgo di Maiori, uno dei bellissimi gioielli di questa famosa e tanto amata parte della Campania, anch’esso dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Solitamente i turisti che si fermano per poche ore qui, dedicano la loro attenzione prettamente alla spiaggia e al lungomare. Ma oltre queste zone, a Maiori ci sono anche tanti altri posti estremamente interessanti, da visitare addentrandosi all’interno del suo centro storico.

Una delle tappe obbligate quando si visita questo borgo così pittoresco, è senza alcun dubbio il palazzo Mezzocapo. Precisamente si tratta di una residenza antica appartenuta appunto al marchese che portava questo nome, che attualmente si utilizza come sede degli uffici comunali, archivio storico e biblioteca.

Tale palazzo rientra in un grande complesso, di cui fanno parte anche dei bellissimi giardini all’inglese. Ciò che caratterizza e rende speciale questo edificio è la parte esterna, col suo ampio portale e il cortile, oltre alla doppia scalinata marmorea che porta ai piani superiori. All’interno invece vi è una straordinaria pavimentazione maiolicata di Vietri sul Mare. In più, si possono ammirare gli affreschi del pittore Ludwig, da non perdere prima di tutto per chi è appassionato di arte.

Maiori, Il Borgo dei Borghi 2025: I limoni della costiera: un prodotto DOP qui al suo apice

Il Sentiero dei Limoni è un altro punto di Maiori che bisogna vedere, percorrendo l’antica strada che conduce direttamente al vicino borgo di Minori. Una via di collegamento che testimonia la grande attività riguardante la coltivazione dei limoni, caratterizzata dai suoi 400 scalini e le fontane riccamente decorate con ceramiche della zona. Infatti Maiori costituisce appunto la patria dei gustosi e profumatissimi limoni locali.

Tra le prelibatezze che si possono assaporare a Maiori, ci sono i piatti a base di pesce fresco, la minestra maritata che fa parte della tradizione culinaria di tali zone e il tipico sorbetto al limone artigianale. Oltre alle melanzane al cioccolato, un piatto decisamente particolare in cui gli ortaggi vengono preparati in modo tale da trasformarsi in deliziosi dolci. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Maiori