Maison Valentino, foto modello nudo: commenti choc/ “Odio è reazione alla paura”

Alcuni giorni fa, sul profilo Instagram di Maison Valentino è stata pubblicata una foto che ha destato parecchio scalpore provocando i soliti commenti aggressivi. Lo scatto, per la nuova campagna Valentino Collezione Milano, è un autoritratto del fotografo e modello americano Michael Bailey-Gates, nudo (ma con le parti intime opportunamente coperte) mentre tiene aiutato con una mano ed un piede una borsa firmata Valentino. “Una libertà di espressione e un apprezzamento per l’illimitatezza dell’individualità contraddistinguono la nuova campagna #ValentinoCollezioneMilano”, si legge nella descrizione alla foto. Eppure, il post è stato preso d’assalto dai commenti critici come ha sottolineato il direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, in un lungo post Instagram.

Piccioli ha riproposto lo scatto rivolgendosi direttamente a Michael, il protagonista della foto e spiegando che dopo la pubblicazione molti utenti hanno reagito con commenti carichi di odio e aggressivi. “Il mio lavoro è quello di fornire la mia visione della bellezza secondo il tempo che stiamo vivendo e la bellezza e chi consideriamo bello, è un riflesso dei nostri valori”, ha commentato il direttore creativo.

MAISON VALENTINO, COMMENTI D’ODIO DOPO FOTO MODELLO NUDO

Pierpaolo Piccioli ha ribadito come sia in atto un importante cambiamento nel genere umano reso possibile da una maggiore autocoscienza. Il direttore creativo di Valentino ha quindi aggiunto: “l’evoluzione è possibile se l’uguaglianza è possibile, se l’inclusività è possibile, se i diritti umani sono difesi e la libertà di espressione è protetta e alimentata”. Quindi ha puntato il dito contro la campagna d’odio portata avanti: “L’odio non è un’espressione, l’odio è una reazione alla paura e la paura può facilmente trasformarsi in violenza, che può essere un commento o un’aggressione a due ragazzi che si baciano in una metropolitana”. Il riferimento è ad uno degli ultimi casi di omofobia avvenuti a Roma a scapito di una giovane coppia gay. “Dobbiamo opporci e condannare ogni forma di violenza, odio, discriminazione e razzismo e sono orgoglioso di usare la mia voce e il mio lavoro per farlo, ora e per sempre”, ha aggiunto Piccioli. Parlando della foto che tanto ha fatto discutere, ha aggiunto: “Questa foto è un autoritratto di un giovane uomo bellissimo e il male è negli occhi di chi guarda, non nel suo corpo nudo”. Pur conscio della difficoltà, Piccoli è certo che il cambiamento sia possibile e lui si pone in prima linea “in nome della libertà, dell’amore, della tolleranza e della crescita”.

