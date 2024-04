Maité Yanes assalita dai ‘mosquitos’ all’Isola dei Famosi 2024/ “Mi prude tutto e sono molto provata”

Nell’ultima cruciale fase delle nomination da parte dei naufraghi, durante la quarta serata dell’Isola dei Famosi 2024 si è presentata davanti al tradizionale falò anche Maité Yanes, visibilmente provata dall’esperienza, ma soprattutto dai temuti ‘mosquitos‘ (come piace chiamarli allo studio e, soprattutto, a Vladimir Luxuria), involontari protagonisti di questa edizione dell’apprezzato reality. Una panoramica sui mosquitos è stata data da Elenoire Casalegno, in diretta dalle Hunduras con i concorrenti, che all’inizio della diretta ha spiegato che “i naufraghi in questi giorni hanno conosciuto gli abitanti veri di questa isola, che vivono qui da molto più tempo di loro: sono i sandfly“. Si tratta, spiega, “dei cugini dei mosquitos, piccolissimi ma molto più infidi e li hanno conosciuti sulla loro pelle, soprattutto di Maité Yanes, che è piaciuta tantissimo ai sandfly”.

Davanti ad una sconfortata Maité Yanes, all’inizio della diretta dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Vladimir Luxuria ci ha tenuto a confortarla (lei, ma anche a tutti gli altri naufraghi), sottolineando che “sono temporanei, non rimarranno per sempre lì“. Tornano a quel falò che chiude la serata dall’Honduras, la naufraga arriva al cospetto della telecamera con la faccia abbattuta, stanca e (sembrerebbe) piuttosto infastidita, tanto che la Luxuria, immediatamente, le chiede “che c’è? Ti vedo un po’ adombrata, cos’è successo?”.

“Si”, conferma subito Maité Yanes, che confessa di sentirsi “un po’ spenta” e, imbeccata nuovamente dalla conduttrice, spiega che è dovuto proprio ai numerosi morsi dei ‘mosquitos’, ma anche per il fatto che “siccome ieri abbiamo cercato di risolverlo, non ho mangiato la sera e non mangio da ieri mattina praticamente. La sera ho mangiato un cactus e bevuto un po’ d’acqua”. Ma, decisamente, ciò che le pesa di più, racconta indicandosi la faccia tumefatta, sono i morsi dei temuti mosquitos honduresi. “Mi prude tutto“, spiega Maité Yanes, subito rassicurata dalla Luxuria che, da un lato, “sei bellissima comunque” e, dall’altro, che “alla prima folata di vento se ne andranno via”.

