Maité Yanes, lettera dalla famiglia all’Isola dei Famosi 2024?/ “Mi manca”: lo sfogo e la possibile sorpresa

Maité Yanes pensa alla famiglia all’Isola dei Famosi 2024: le sue parole

L’Isola dei Famosi 2024 ha preso il via lo scorso 8 aprile e, a distanza di dieci giorni dall’inizio di questa avventura in Honduras, per i naufraghi si fanno sentire le prime mancanze. L’esperienza sull’isola deserta, in un contesto difficile e di fronte ad un mare sconfinato, accentua e non poco le emozioni dei concorrenti, sì in gruppo ma anche soli con se stessi e lontano dai propri affetti. Chi ha avuto un momento di sconforto è Maité Yanes che, come mostra un video pubblicato sul sito di Mediaset Infinity, ha ripensato alla sua famiglia.

“Qualsiasi cosa penso, mi manca“, ha ammesso la ballerina e modella, confidandosi con Greta Zuccarello in spiaggia in riva al mare. La compagna di viaggio la supporta e condivide il suo pensiero, probabilmente pensando anche lei alle persone più care. Maité, a seguire, ammette di voler ricevere notizie da loro: “A me piacerebbe tanto avere una lettera dalla mia famiglia, o un audio della mia famiglia. Sappiamo che stanno bene perché non ci dicono niente, però sentirli in qualche modo ti dà una botta di cui penso abbiamo bisogno“. Potrebbe arrivare per la naufraga una sorpresa dalla famiglia in una delle prossime puntate?

Maité Yanes, i suoi primi giorni all’Isola dei Famosi 2024

Tra mancanze e momenti di sconforto, l’Isola dei Famosi 2024 sta iniziando a mettere a dura prova le emozioni dei naufraghi, lontani da famiglia e amici. L’esperienza in Honduras aiuterà sicuramente Maité Yanes a conoscere meglio sé e alcuni lati del suo carattere. Intanto, nei giorni scorsi, la modella ha già dato dimostrazione della sua indole schietta e senza filtri attraverso una litigata con Francesco Benigno. “Certo che non sono un’esperta però sono anche quella che si fa un cu*o così“, ha esclamato contro l’attore in merito all’accensione del fuoco.

“Sono sempre qui e me lo faccio tutti i santi giorni. Quindi non mi va; cosa sei venuto a fare qui?”, ha poi aggiunto durante il litigio. D’altronde lo aveva anticipato, nel suo video di presentazione, di avere un carattere a tratti spigoloso: “Sono una molto diretta, con un tono che può sembrare anche un po’ secco. Ovviamente spero di essere simpatica… No, non è vero!“.











