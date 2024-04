Maité Yanes stronca Khady Gueye all’Isola: “Non sta nelle mie grazie”/ Poi lite in studio con una sua amica

Maité Yanes contro Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024: “Mai amiche“

Nello studio dell’Isola dei Famosi 2024 si accende un battibecco tra Maité Yanes, eliminata la scorsa settimana, e un’amica di Khady Gueye. Le due naufraghe non hanno mai avuto sintonia in Honduras e, a farne le spese nella precedente eliminazione che le vedeva entrambe tra i nominati, è stata proprio Maité. Nella diretta di stasera la modella è intervenuta subito dopo la nomination fatta dalla Gueye: “Di Khady penso un po’ di cose, ma questa frase che ha detto, di predicare bene e razzolare male, è sicuramente la prima a farlo“.

Isola dei Famosi 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: Khady, Rosanna, Artur e Marina in nomination

A seguire, Maité spiega di essere rimasta fregata dalla stessa ex compagna di viaggio, e non vorrebbe che anche Greta Zuccarello, riavvicinandosi a Khady dopo i recenti attriti, possa avere lo stesso trattamento: “Mi spiace che Greta la stia rivalutando, perché io ho cercato di farlo e sono rimasta incu*ata proprio per quello. Quindi direi che è meglio fidarsi di uno di cui ci si è sempre fidati“. A seguire, conferma di non avere alcun interesse ad essere amica di Khady: “Non sta nelle mie grazie, lo sa anche lei, non saremmo mai diventate amiche, siamo due persone con un carattere molto forte e magari è un bene che io sia uscita“.

Khady Gueye choc: "Ricevuti insulti razzisti da Rosanna all'Isola dei Famosi 2024"/ Lei nega: "Ho detto…"

L’amica di Khady Gueye: “Va conosciuta“. Ma Maité la stronca

Ma non tutti sono convinti che tra Khady Gueye e Maité Yanes ci sia tutta questa antipatia. Nello studio dell’Isola dei Famosi 2024 è intervenuta una cara amica di Khady, che si è così rivolta all’ex naufraga: “Ti dico una cosa: io ho un carattere molto forte e sono molto amica di Khady. Ti sei persa l’opportunità di avere una grande amica: te lo dico col cuore. Khady va conosciuta bene, purtroppo è in un contesto dove non le stanno dando la possibilità di tirare fuori come è lei veramente, perché la stanno facendo chiudere“.

La mamma di Greta Zuccarello asfalta Artur Dainese/ Lui la nomina, lei attacca: “Le regole si rispettano!”

Maité però non sente ragioni: “Non tutti abbiamo la possibilità di farci vedere: io sono uscita da stro*a, lo ammetto. Non va bene questo vittimismo, dopo un po’ rompe“. L’amica della Gueye ha però ribadito: “Bisogna avere comunque la capacità di andare oltre e di capire chi si ha davanti“. Maité tuttavia stronca il confronto e sbarra ogni possibilità ad una futura amicizia con Khady: “Io sono contenta di non avere un’amica come lei“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA