Microsoft è al lavoro su un chip quantistico ribattezzato Majorana 1, in onore del fisico italiano omonimo. Obiettivo, accelerare i tempi per la creazione dei computer quantistici che garantiranno prestazioni che fino ad oggi sono inimmaginabili. Ad annunciare la creazione è stato l’ad di Microsoft, Satya Nadella, spiegando senza troppi giri di parole che “oggi le cose sono cambiate”, visto che ai tre classici tipi di materia, quindi liquida, solida e gassosa, se ne è aggiunta una quarta, appunto quella quantistica.

iPhone 16e, ufficiale il nuovo modello economico/ Face ID, Intelligence e C1, il primo modem 5G di Apple

La creazione del gigante americano apre la strada all’arrivo pressochè “immediato” dei computer quantistici, con tempistiche che si sono notevolmente ridotte rispetto a poco tempo fa, quando si parlava di decenni prima del loro arrivo. Secondo Microsoft, così come Google e IBM, il cambiamento è alle porte, e Nadella non si è nascosto nel dire che dopo due decadi di ricerca sono riusciti ad arrivare ad uno “stato completamente nuovo della materia”.

Fastweb down, diverse segnalazioni: quando torna online?/ Problemi con internet fisso e mobile

MICROSOFT, CHIP QUANTISTICO MAJORANA: PUO’ CAMBIARE IL MONDO

Come detto sopra, i computer quantistici permettono cose inimmaginabili, addirittura Repubblica parla di calcoli che ora verrebbero eseguiti in milioni di anni, fatti in realtà in poco tempo su dei computer tradizionali. Ciò potrebbe portare ad una svolta mondiale, di fatto il mondo farebbe un incredibile passo avanti nel campo della medicina, della scienza, della chimica e di molti altri campi.

Stando a quanto spiegato da Microsoft, il chip quantistico Majorana è meno soggetto ad errori rispetto a quello dei colleghi, e si basa su una particella subatomica che si chiama fermione di Majorana. Alla base vi è arsenide di indio e alluminio, nonché un nanofilo superconduttore che viene controllato tramite delle attrezzature standard. Una volta che entra in contatto con il freddo si genera uno stato della materia e inedito, definito topologico, e le cui qualità rimangono invariate nel tempo anche se viene deformato o alterato.

iPhone 17 Air svelato in anteprima?/ Ecco come sarà il melafonino più sottile di sempre

MICROSOFT, CHIP QUANTISTICO MAJORANA: QUANDO ARRIVERA’?

Ciò risulta quindi essere alla base dei computer quantistici, che tendono ad essere instabili, un vero e proprio passo in avanti. Repubblica fa notare che il chip quantistico Majorana di Microsoft ha meno qubit rispetto a quelli sviluppati da IBM e Google ma l’azienda che fu co-inventata da Bill Gates si dice convinta del suo lavoro, spiegando che meno qubit significa anche meno possibilità di errori. Ma quando sarà pronto definitivamente questo chip esagerato? L’azienda non ha saputo fornire una tempistica precisa, ma ha comunque parlato di “pochi anni”, e non di decenni come si pensava fino a poco tempo fa.

Chissà, magari già alla fine del decennio potremo lavorare con computer impensabili, o magari nei primi anni ’30 potremo avere fra le mani queste macchine superlative, fatto sta che la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina. Da segnalare che nel chip quantistico di Microsoft c’è anche un pezzo di Europa visto che lo stesso è realizzato nei laboratori dello stato di Whasington ma anche in Danimarca.