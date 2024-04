Màkari 1, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2024: un terribile omicidio ‘scuote’ Saverio…

Torna questa sera, come tutte le domeniche, l’appuntamento con le anticipazioni delle repliche di Màkari 1, in prima serata su Rai Uno, al fine di regalare nuovamente al pubblico il racconto della trama con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. La saga risulta tra le più amate e seguite degli ultimi anni, motivo lecito per lanciare un rewatch e offrendo così la possibilità di recuperare il primo capitolo a coloro che non hanno avuto modo di apprezzarne l’intreccio.

Prima di tuffarci nelle anticipazioni di Màkari 1 – in vista delle repliche in onda questa sera – ricordiamo agli appassionati cosa era accaduto nel precedente episodio. Al centro dell’attenzione le sorti di Franco, cugino di Saverio Lamanna, passato a miglior vita in circostanze ignote. Il protagonista come di consueto non si è risparmiato nelle ricerche al fine di scoprire la verità ma fin da subito il terreno da battere si è rivelato più ostico del previsto.

Anticipazioni Màkari 1, repliche: la trama della puntata in onda questa sera 28 aprile 2024

Stando alle anticipazioni di Màkari 1, nella puntata in onda questa sera – domenica 28 aprile 2024 – Saverio Lamanna tornerà a dedicarsi al suo lavoro di ufficio stampa ma fin da subito le circostanze saranno tutt’altro che tranquille. La donna che lo ha ingaggiato, una produttrice di nome Flaminia, cerca infatti una tutela per sua sorella, osteggiata dal fidanzato Alo. La relazione tra i due è da tempo turbolenta e Gea ha già subito episodi di violenza da parte dell’uomo che che dovrebbe amarla.

La situazione precipita tra sconcerto e mistero quando Gea – sorella di Flaminia – viene trovata senza vita. Inevitabile che l’indiziato principale sia proprio il fidanzato Alo. Quest’ultimo clamorosamente rispedisce al mittente ogni accusa, anzi, azzarda il nome della sorella Flaminia come autrice del terribile delitto. Le anticipazioni di Makàri 1 – repliche – lasciano ipotizzare un finale concitato, scandito da momenti dove Saverio Lamanna avrà serie difficoltà nel trovare tracce e indizi chiari al fine di dirimere la tragica vicenda e scoprire l’identità dell’assassino.











